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27 июля 2017
21:01  27 июля 2017 0

Владелец «Югры» предложил план спасения банка

Операционный центр «Банка Югра». Екатеринбург, банк югра
Банк может спасти его владелецФото: Александр Мамаев © URA.RU

Основной владелец банка «Югра» Алексей Хотин предложил собственный план спасения финансовой организации, предусматривающий выплату Агентству страхования вкладов 170 млрд рублей в течение десяти лет.

При этом обязательства банка, где в начале июля ввели временную администрацию, перед АСВ обеспечат залогом кредитного портфеля и личным поручительством Хотина, пишет РБК.

После этого, согласно плану Хотина, необходимо сформировать капитал в 96,4 млрд рублей, а объем ликвидных ценных бумаг составит 83 млрд. Резервы финансовой организации достигнут 147 млрд рублей на 241 млрд рублей кредитного портфеля. Соотношение средств юридических и физических лиц будет равняться 60% на 40%.

Санацию Хотин предложил провести за счет собственных средств, а начиная с четвертого квартала этого года он готов предоставить банку 21 млрд рублей. Кроме этого, по мнению основного владельца, нужно продать находящиеся на балансе финансовой организации высоколиквидные акции компаний на 356,3 млрд рублей.

Отметим, что Банк России ввел временную администрацию в банке 10 июля. Финансовая организация занимает 33 место по объему активов и 12 место по объему средств физических лиц.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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