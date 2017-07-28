«Преступная халатность» управляющих жилым домом вероятней всего стала причиной пожара, из-за которого погибло по меньшей мере 79 человек в 24-этажном доме Grenfell Tower в Лондоне.
«После оценки собранной информации офицер, возглавляющий расследование, уведомил Королевский округ Кенсингтон и Челси, а также Организацию управления кадрами Кенсингтона и Челси, что существуют разумные основания подозревать, что каждая из этих организаций совершила преступление в виде преступной халатности», — сообщается в тексте заявления адресованном полицией жителям дома
Руководит ходом расследования пожара в лондонском Grenfell Tower был выбран бывший судья Апелляционного суда Мартин Мур-Бик, передает «RT на русском».
Как ранее сообщало «URA.RU», пожар в жилом небоскребе Grenfell Tower вспыхнул в ночь на 14 июня, огонь быстро охватил все здание, начиная с нижних этажей, а жильцы верхних этажей оказались в ловушке.