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28 июля 2017
27 июля 2017
08:30  28 июля 2017 0

«Незначительный отток». Из авиакомпаний России уволилось 200 пилотов

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, самолет, приборная панель, кабина пилота
В авиакомпаниях Китая сейчас трудится 81 российский пилотФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Росавиация опубликовала данные об оттоке российских летчиков в страны Азии. По данным агентства воздушного транспорта, с начала 2015 года из авиакомпаний России уволилось 200 пилотов, из них половина работает в иностранных фирмах.

В авиакомпаниях Китая сейчас трудится 81 российский пилот. «По нашим сведениям, это незначительный отток пилотов за рубеж. Он не критичен для гражданской авиации», — приводят «Известия» слова представителя Росавиации.

Данные о трудоустройстве остальных 100 человек (всего уволено 200 пилотов, — прим.ред), ушедших из российских авиакомпаний, пока неизвестны.

Как ранее писало «URA.RU», проблема оттока пилотов из России в страны Азии обострилась в 2017 году. Причиной называли большую разницу в зарплатах. Для исправления ситуации «Аэрофлот» решил ввести одноразовые выплаты при трудоустройстве. Кроме того, авиакомпания «Россия» просит авиационные власти Бермудских островов не подтверждать валидацию пилотских свидетельств нашей страны.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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