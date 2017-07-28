Росавиация опубликовала данные об оттоке российских летчиков в страны Азии. По данным агентства воздушного транспорта, с начала 2015 года из авиакомпаний России уволилось 200 пилотов, из них половина работает в иностранных фирмах.
В авиакомпаниях Китая сейчас трудится 81 российский пилот. «По нашим сведениям, это незначительный отток пилотов за рубеж. Он не критичен для гражданской авиации», — приводят «Известия» слова представителя Росавиации.
Данные о трудоустройстве остальных 100 человек (всего уволено 200 пилотов, — прим.ред), ушедших из российских авиакомпаний, пока неизвестны.
Как ранее писало «URA.RU», проблема оттока пилотов из России в страны Азии обострилась в 2017 году. Причиной называли большую разницу в зарплатах. Для исправления ситуации «Аэрофлот» решил ввести одноразовые выплаты при трудоустройстве. Кроме того, авиакомпания «Россия» просит авиационные власти Бермудских островов не подтверждать валидацию пилотских свидетельств нашей страны.