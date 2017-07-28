ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»

Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Югра». Об этом сообщает портал «Медуза».
С 10 июля в банке была введена временная администрация. Агентами по возврату денег вкладчикам назначили крупные федеральные банки. Среди них: ВТБ 24, Сбербанк, УРАЛСИБ, Россельхозбанк, «Открытие». С 20 июля вкладчикам стали возвращать деньги — до 1,4 миллиона рублей.
Банк «Югра» основан в 1990 году, его мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который владеет 52,5% капитала. На 1 мая 2017 года банк «Югра» занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей. По мнению ЦБ, руководство предоставляло недостоверную отчетность и манипулировало средствами вкладчиков.