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28 июля 2017
16:12  28 июля 2017 0

Ученые признали вино и пиво полезными для здоровья

Абрау-Дюрсо. Вино и сыр. Екатеринбург, вино, бокал, алкоголь
Умеренное употребление вина спасает от смертельного заболеванияФото: Анна Майорова © URA.RU

Ученые, внимательно изучив состояние здоровья датчан, пришли к выводу, что регулярное употребление умеренных доз пива или вина резко снижает вероятность развития диабета, а также различных расстройств, связанных с обменом веществ.

Исследователи выяснили, что те, кто выпивал мало, но часто, оказались наименее подвержены риску заболевания диабетом пишет издание «Утро.ру». У мужчин вероятность развития болезни сокращалась на 27%, у женщин — на 32%.

При этом, ученые акцентировали внимание на том, что алкоголизм в любых стадиях напротив очень сильно повышает шансы заработать диабет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире насчитывается более 347 млн больных сахарным диабетом. Если ситуация не изменится, то через 13 лет именно это заболевание займет седьмую строчку в списке всех причин смертей в мире.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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