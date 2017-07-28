Ученые признали вино и пиво полезными для здоровья

Ученые, внимательно изучив состояние здоровья датчан, пришли к выводу, что регулярное употребление умеренных доз пива или вина резко снижает вероятность развития диабета, а также различных расстройств, связанных с обменом веществ.
Исследователи выяснили, что те, кто выпивал мало, но часто, оказались наименее подвержены риску заболевания диабетом пишет издание «Утро.ру». У мужчин вероятность развития болезни сокращалась на 27%, у женщин — на 32%.
При этом, ученые акцентировали внимание на том, что алкоголизм в любых стадиях напротив очень сильно повышает шансы заработать диабет.
По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире насчитывается более 347 млн больных сахарным диабетом. Если ситуация не изменится, то через 13 лет именно это заболевание займет седьмую строчку в списке всех причин смертей в мире.