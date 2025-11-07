Песков: в Кремле с уважением относятся к баллистическим ракетам КНДР
Россия уважает законное право КНДР обеспечивать свою безопасность, сообщил Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Запуск КНДР баллистической ракеты является ее законным правом для обеспечения безопасности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на запуск ракеты Северной Кореей в сторону Японского моря.
«Мы с уважением относимся к законному праву наших друзей из кндр обеспечивать свою безопасность», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Впервые о запуске ракеты сообщило агентство Yonhap. По его данным, по меньшей мере была запущена одна ракета. Журналисты предположили, что это может быть ответом на санкции США — Штаты 4 ноября внесли в санкционный список восемь граждан КНДР.
