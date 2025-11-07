Логотип РИА URA.RU
Российские войска добивают ВСУ в Красноармейске

07 ноября 2025 в 14:35
Фото: © URA.RU

Армия России продолжают наступление на Донецком направлении. Российские соединения уничтожают остатки Вооруженных сил Украины в Красноармейске. Об этом сообщает Минобороны. Военное ведомство уточнило, что за сутки было освобождено 45 зданий. Также продолжается зачистка в Гнатовке и Роге. В районе пункта Гришино, ДНР, были блокированы украинские соединения. Они пытались прорвать российское окружение 11 раз.

