Российские войска добивают ВСУ в Красноармейске
07 ноября 2025 в 14:35
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Армия России продолжают наступление на Донецком направлении. Российские соединения уничтожают остатки Вооруженных сил Украины в Красноармейске. Об этом сообщает Минобороны. Военное ведомство уточнило, что за сутки было освобождено 45 зданий. Также продолжается зачистка в Гнатовке и Роге. В районе пункта Гришино, ДНР, были блокированы украинские соединения. Они пытались прорвать российское окружение 11 раз.
