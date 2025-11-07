Песков разрушил надежду Зюганова на выходной в честь Октябрьской революции

Дмитрий Песков не уверен, что 7 ноября имеет смысл делать выходным днем Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кремле отреагировали на инициативу лидера КПРФ Геннадия Зюганова, чтобы сделать 7 ноября выходным днем. Ранее в этот день СССР отмечал День Великой Октябрьской Социалистической Революции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, реагируя на предложение, отметил, что этот праздник потерял свою релевантность.

«Пока не слышали предложения (Зюганова о том, чтобы сделать 7 ноября выходным — прим. URA.RU). Трудно сказать, какая может быть база поддержки у этого предложения, нужно получить мнение других фракций. Однозначно [можно сказать], что с исторической точки зрения этот праздник в какой-то мере релевантность потерял», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.