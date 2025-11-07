Песков: говорить о доверии между Москвой и Киевом не приходится
Песков рассказал об уровне доверия между РФ и Украиной
О взаимном доверии между Москвой и Киевом в настоящее время «не приходится говорить». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Говорить о взаимном доверии не приходится. Отсутствие налицо», — заявил Песков журналистам.
По его словам, существует главный фактор, который тормозит процесс урегулирования. Представитель Кремля уточнил, что это «пауза из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования».
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что разрешение конфликта на Украине затруднено из-за глубокого взаимного недоверия между сторонами. Дипломат отметил эту проблему на Американском бизнес-форуме в Майами, проведя параллель с аналогичными сложностями в переговорах между Израилем и ХАМАС.
