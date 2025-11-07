Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Песков: говорить о доверии между Москвой и Киевом не приходится

07 ноября 2025 в 14:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Песков рассказал об уровне доверия между РФ и Украиной

Песков рассказал об уровне доверия между РФ и Украиной

Фото: Роман Наумов © URA.RU

О взаимном доверии между Москвой и Киевом в настоящее время «не приходится говорить». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Говорить о взаимном доверии не приходится. Отсутствие налицо», — заявил Песков журналистам.

По его словам, существует главный фактор, который тормозит процесс урегулирования. Представитель Кремля уточнил, что это «пауза из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования».

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что разрешение конфликта на Украине затруднено из-за глубокого взаимного недоверия между сторонами. Дипломат отметил эту проблему на Американском бизнес-форуме в Майами, проведя параллель с аналогичными сложностями в переговорах между Израилем и ХАМАС.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал