У России есть все шансы добиться возвращения своих замороженных активов
Посол по особым поручениям Бердыев считает, что РФ сможет добиться возвращения активов с помощью международно-правовых механизмов
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Россия может прибегнуть к использованию международно-правовых механизмов, чтобы добиться возвращения своих замороженных активов. Такой вариант предложил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.
«У нас есть все возможности, применяя международно-правовые механизмы, добиться возвращения [замороженных активов] в российскую юрисдикцию», — отметил дипломат на пресс-конференции. Информацию передает РИА Новости.
На саммите ЕС в Брюсселе не удалось достигнуть консенсуса относительно использования российских активов. Известно, что Бельгия, где заблокированы суверенные активы Российской Федерации на сумму 210 миллиардов евро, выражает опасения относительно возможных ответных действий со стороны России. Ранее Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ, предупредила, что конфискационные меры ЕС в отношении российских активов приведут к неизбежным и серьезным ответным шагам.
