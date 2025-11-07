ВС РФ нанесли семь массированных ударов по ВПК Украины за неделю

В первую неделю ноября ВС РФ нанесли семь массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары были нанесены в ответ террористических актов Украины по граждански объектам в России. «ВС РФ нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу», — говорится в сообщении ведомства. В том числе были поражены военные аэродромы, ремонтная база вооружений, цех сборки и склады.