ВС РФ нанесли семь массированных ударов по ВПК Украины за неделю
Удары наносились по военным объектам Украины
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В первую неделю ноября ВС РФ нанесли семь массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удары были нанесены в ответ террористических актов Украины по граждански объектам в России. «ВС РФ нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу», — говорится в сообщении ведомства. В том числе были поражены военные аэродромы, ремонтная база вооружений, цех сборки и склады.
В ночь на 7 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 11 беспилотников над регионами страны. Самолетные дроны противника были уничтожены над Крымом, Брянской, Белгородской, Курской и Калужской областями. Подробнее об обстановке в регионах — на карте URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
