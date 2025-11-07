Логотип РИА URA.RU
ВС РФ нанесли семь массированных ударов по ВПК Украины за неделю

07 ноября 2025 в 14:41
Удары наносились по военным объектам Украины

Удары наносились по военным объектам Украины

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В первую неделю ноября ВС РФ нанесли семь массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары были нанесены в ответ террористических актов Украины по граждански объектам в России. «ВС РФ нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу», — говорится в сообщении ведомства. В том числе были поражены военные аэродромы, ремонтная база вооружений, цех сборки и склады.

В ночь на 7 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 11 беспилотников над регионами страны. Самолетные дроны противника были уничтожены над Крымом, Брянской, Белгородской, Курской и Калужской областями. Подробнее об обстановке в регионах — на карте URA.RU.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

