Захарова: десятки тысяч украинских детей пропали на Западе

Захарова заявила, что киевский режим не интересует судьба украинских детей

Десятки тысяч вывезенных в западные страны украинских детей пропали, никто не знает их местоположение. Однако Киев замалчивает эту проблему, рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы видим, что происходит с детьми, которых буквально вывозили не только родители и близкие родственники, а некие благотворительные фонды, которым покровительствовала супруга Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский — прим. URA.RU), как вывозили их за рубеж. Мы видим тысячи, реально десятки тысяч украинских детей, которые находятся в странах Западной Европы, которые буквально растворились в их пространстве, никто не ведет их учет, никто не знает, где они — ни близкие, ни родители, ни сами власти этих стран, ни тем более социальные службы, — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что киевский режим «давит на жалость, рассказывая, как они придумали, о десятках тысяч, сотнях, а потом и миллионах неких якобы похищенных Россией детей». «На самом деле ни украинские дети, ни их ментальное здоровье преступный неонацистский режим в нормальном, общечеловеческом плане не интересуют», — сказала Захарова.

