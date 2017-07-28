Посол США выразил протест из-за реакции России на усиление санкций

Посольство США в РФ после получения уведомления выразило стране протест в связи с ответными мерами в адрес американских дипломатов.
«Посол [Джон] Теффт выразил глубокое разочарование и протест, — приводит RT слова главы пресс-службы дипмиссии Марии Олсон. — Мы перенаправили данное уведомление в Вашингтон для ознакомления».
Ранее сенатом США был принят закон об ужесточении санкций, касающийся России, Ирана и КНДР. После этого МИД РФ приостановило использование посольством США складов на Дорожной улице в Москве, а также дипломатической дачи в Серебряном Бору, напоминает «Национальная служба новостей». Также американской стороне предложили сократить число дипломатов в РФ до 455 человек.