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28 июля 2017
17:06  28 июля 2017 6

Посол США выразил протест из-за реакции России на усиление санкций

VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, теффт джон
Теффт выразил протестФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Посольство США в РФ после получения уведомления выразило стране протест в связи с ответными мерами в адрес американских дипломатов.

«Посол [Джон] Теффт выразил глубокое разочарование и протест, — приводит RT слова главы пресс-службы дипмиссии Марии Олсон. — Мы перенаправили данное уведомление в Вашингтон для ознакомления».

Ранее сенатом США был принят закон об ужесточении санкций, касающийся России, Ирана и КНДР. После этого МИД РФ приостановило использование посольством США складов на Дорожной улице в Москве, а также дипломатической дачи в Серебряном Бору, напоминает «Национальная служба новостей». Также американской стороне предложили сократить число дипломатов в РФ до 455 человек.

Наталия Вершинина
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