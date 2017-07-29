Артист украинского оперного театра Самвел Адамян привез с Крымского полуострова 54-минутное видео, в котором рассказывает и показывает, что в российском Крыму «все супер», передает «Журналистская правда». Во время путешествия по полуострову он побывал в Алупке, Ялте и Симеизе, отметил вкусную и недорогую еду.
«Ребятки, здесь все супер», — сообщил своим поклонникам Адамян, попробовавший себя в роли видеоблогера. Также украинец заявил, что в Крыму много туристов.
Украинским подписчикам певца понравилось видео с российского курорта. «Наконец-то пляж и море, такое ностальжи по знакомым местам», — пишет одна из поклонниц. «Боже, хочу в Крым! Места отдыха моего детства», — отметила другая.
Как напоминает украинское СМИ «Обозреватель», работники Днепропетровского театра оперы и балета, в котором Адамян является солистом, «не один раз попадали в сепаратистские скандалы». Так, в начале 2017 года активисты нашли в офисе директора театра Александра Шароварова флаг России и заставили написать заявление об отставке.