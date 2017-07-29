В комедийной программе американского телевидения Late Show со Стивеном Колбертом был показан трейлер-пародия нового мультфильма «Эмоджи фильм». В ролике президент США Дональд Трамп изображен в роли флага России. На протяжении всего экранного времени Трамп говорит с печеньем и упоминает Россию.
Владелец баскетбольной команды Brooklyn Nets олигарх Михаил Прохоров также принимал участие в американском шоу Стивена Колберта, где рассказал, каково быть русским миллиардером.
Ранее агентство Nation News сообщало о том, что Трамп намерен подписать документ о новых антироссийских санкциях.