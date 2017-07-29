Украинский пилот самолета Airbus A320 совершил экстренную посадку в аэропорту Стамбула вскоре после вылета. Рейсу Стамбул-Эрджан помешал град, сообщает RT.
Командир экипажа принял решение сажать воздушное судно после того, как на высоте 1,2 км град, достигающий размеров куриного яйца, повредил лобовое стекло и носовую часть самолета. На борту находилось более сотни пассажиров и шесть членов экипажа. Благодаря профессионализму Александра Акопова трагедии удалось избежать.
На кадрах видно, что самолет заходит на посадку с большим креном. Позже стало известно, что пилоту приходилось ориентироваться смотря в боковое стекло.
Коллега пилота Александра Акопова Олег Лунгул с гордостью отметил на свое странице в Facebook: «Капитан посадил в слепую, создал кренчик и смотрел только через форточку не открывая ее». Во время аварийной посадки самолета турки не верили в благополучный исход ситуации, кричали «Он не сядет!» — добавил летчик.
Сообщается, что стихия произвела разрушения и на земле: ветер повредил здания, а град разбил стекла в домах и пробил крыши.