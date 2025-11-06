В Кремле озвучили главную проблему НАТО
Песков призвал мировое сообщество прислушаться, чтобы понять, в чем именно кроется проблема альянса
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Проблемой НАТО является то, что организация заняла противоречивую позицию в отношении России . Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами, указав на несоответствие в риторике альянса.
«То есть с одной стороны они говорят, что не слушают Россию, а с другой стороны они говорят, что ее не понимают. Попробуйте прислушаться, поймете», — сказал Песков, указав, что в этом и заключается проблема НАТО и его руководства. Слова представителя Кремля приводит корреспондент URA.RU.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова дала оценку недавним заявлениям генерального секретаря НАТО Марка Рютте, выявив в его суждениях три существенных заблуждения относительно России, стран Востока и оппонентов западного блока в целом. По словам генсека североатлантического альянса, Россия якобы нарушает «глобальные правила» и сотрудничает с Китаем, Ираном и КНДР в этом вопросе. На что Захарова попросила Рютте уточнить, о каких именно мировых нормах идет речь.
