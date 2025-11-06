В Кремле озвучили главную проблему НАТО

Песков призвал мировое сообщество прислушаться, чтобы понять, в чем именно кроется проблема альянса Фото: Роман Наумов © URA.RU

Проблемой НАТО является то, что организация заняла противоречивую позицию в отношении России . Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами, указав на несоответствие в риторике альянса.

«То есть с одной стороны они говорят, что не слушают Россию, а с другой стороны они говорят, что ее не понимают. Попробуйте прислушаться, поймете», — сказал Песков, указав, что в этом и заключается проблема НАТО и его руководства. Слова представителя Кремля приводит корреспондент URA.RU.