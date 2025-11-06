Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

В Кремле озвучили главную проблему НАТО

Песков: проблема НАТО кроется в противоречивом отношении к РФ
06 ноября 2025 в 15:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Песков призвал мировое сообщество прислушаться, чтобы понять, в чем именно кроется проблема альянса

Песков призвал мировое сообщество прислушаться, чтобы понять, в чем именно кроется проблема альянса

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Проблемой НАТО является то, что организация заняла противоречивую позицию в отношении России . Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами, указав на несоответствие в риторике альянса.

«То есть с одной стороны они говорят, что не слушают Россию, а с другой стороны они говорят, что ее не понимают. Попробуйте прислушаться, поймете», — сказал Песков, указав, что в этом и заключается проблема НАТО и его руководства. Слова представителя Кремля приводит корреспондент URA.RU.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова дала оценку недавним заявлениям генерального секретаря НАТО Марка Рютте, выявив в его суждениях три существенных заблуждения относительно России, стран Востока и оппонентов западного блока в целом. По словам генсека североатлантического альянса, Россия якобы нарушает «глобальные правила» и сотрудничает с Китаем, Ираном и КНДР в этом вопросе. На что Захарова попросила Рютте уточнить, о каких именно мировых нормах идет речь.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал