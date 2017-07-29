Канадский пенсионер Жюль Пэрент из провинции Квебек выиграл в лотерею миллион долларов второй раз в жизни. Мужчина заявил, что построит новый дом, пишет Lenta.ru.
Лотерейный билет обошелся Пэренту в сумму чуть более трех долларов, а выигрыш составил 1,2 млн долларов (миллион канадских долларов). «Я рожден под счастливой звездой, не так ли?» — смеется Пэрент, добавляя, что на эти деньги построит новый дом в современном стиле.
В прошлый раз 69-летний пенсионер сорвал куш в 2008 году. Тогда он выиграл в лотерею аналогичную сумму. Как уточняет RT, наряду с азартными играми мужчина любит рыбалку, туризм и охоту.
Подобным же образом повезло безработному жителю Франции. 40-летний житель из местности Гар поставил пять евро в лотерее My Million, зайдя в табачный ларек.