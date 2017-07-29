В ближайшее время водители смогут регистрировать ДТП в специальном мобильном приложении. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
Черников подчеркнул, что новая программа позволит с помощью смартфона фиксировать происшествие, отправлять данные о нем в страховую компанию и получать выплаты.
Также глава ГИБДД отметил, что его ведомство совместно со страховыми компаниями разрабатывает алгоритм, исключающий мошенничество при оформлении аварий по «Европротоколу».
Ранее «URA.RU» сообщало о том, как ГИБДД упростило правила регистрации автомобилей. Нововведения связаны с регистрацией старых автомобилей, а также машин, возвращенных владельцам после угона.