09:47 30 июля 2017 0

Владимира Путина западные журналисты сравнили с хипстером Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Галерею с фотографиями президента России Владимира Путина в молодости опубликовало на своих страницах американское издание The New York Post. Журналисты газеты уверены, что в молодости президент России был «своего рода хипстером».

Таблоид указывает, что прежде чем стать одним из «самых печально известных мировых лидеров», Владимир Путин раньше был очень жизнерадостным, влюбленным и одевался как хипстер, пишет радиостанция «Эхо Москвы».

Ранее немецкое издание The Huffington Post составило подборку из 15 фактов, которые повлияли на личность российского лидера и на его решения, пишет RT. В частности, немецкий журналист Себастьян Крист рассказал своим читателям, что Владимира Путина воспитывали в среде, лишённой сильных эмоций. Владимир Путин-старший любил сына, но всегда имел к нему претензии, поскольку боялся выглядеть слишком добродушным. Кроме того Крист напоминает, что довольно щуплый в молодости, Владимир Путин заметил, что другие ребята обгоняют его по физическому развитию. Поэтому он и пошёл на дзюдо — чтобы укрепить свои позиции. Также он приводит тот факт, что своей бывшей супруге Людмиле Путин рассказал о работе в спецслужбе лишь незадолго до свадьбы.