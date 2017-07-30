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30 июля 2017
29 июля 2017
09:47  30 июля 2017 0

Американская газета назвала молодого Путина жизнерадостным хипстером. ФОТО

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимира Путина западные журналисты сравнили с хипстеромФото: Владимир Андреев © URA.RU

Галерею с фотографиями президента России Владимира Путина в молодости опубликовало на своих страницах американское издание The New York Post. Журналисты газеты уверены, что в молодости президент России был «своего рода хипстером».

Таблоид указывает, что прежде чем стать одним из «самых печально известных мировых лидеров», Владимир Путин раньше был очень жизнерадостным, влюбленным и одевался как хипстер, пишет радиостанция «Эхо Москвы».

Ранее немецкое издание The Huffington Post составило подборку из 15 фактов, которые повлияли на личность российского лидера и на его решения, пишет RT. В частности, немецкий журналист Себастьян Крист рассказал своим читателям, что Владимира Путина воспитывали в среде, лишённой сильных эмоций. Владимир Путин-старший любил сына, но всегда имел к нему претензии, поскольку боялся выглядеть слишком добродушным. Кроме того Крист напоминает, что довольно щуплый в молодости, Владимир Путин заметил, что другие ребята обгоняют его по физическому развитию. Поэтому он и пошёл на дзюдо — чтобы укрепить свои позиции. Также он приводит тот факт, что своей бывшей супруге Людмиле Путин рассказал о работе в спецслужбе лишь незадолго до свадьбы.

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Американские журналисты проанализировали образ молодого Владимира Путина Фото: Скриншот с сайта The New York Post

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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