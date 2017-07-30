Глава ГИБДД признался в расцвете коррупции в своем ведомстве

Большинство уголовных дел о коррупции возбуждается в отношении сотрудников ГАИ. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.
По словам Черникова ГИБДД стала «передовой» службой по разгулу коррупции. «Для борьбы с этим [явлением] нами будет рассматриваться комплекс мер, направленный на профилактику коррупционно зависимого поведения», — приводит слова Михаила Черникова портал «Русская планета».
Глава ГИБДД уточнил, что коррупция в работе стражей порядка должна рассматриваться в моральном аспекте.
В должность начальника ГИБДД, как напоминает издание, Черников вступил только 17 июня 2017 года.