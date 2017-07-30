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30 июля 2017
11:42  30 июля 2017 0

Глава ГИБДД признался в расцвете коррупции в своем ведомстве

Клипарт., взятка, деньги
Среди сотрудников ГИБДД больше всего коррупционеровФото: Александр Мамаев © URA.RU

Большинство уголовных дел о коррупции возбуждается в отношении сотрудников ГАИ. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

По словам Черникова ГИБДД стала «передовой» службой по разгулу коррупции. «Для борьбы с этим [явлением] нами будет рассматриваться комплекс мер, направленный на профилактику коррупционно зависимого поведения», — приводит слова Михаила Черникова портал «Русская планета».

Глава ГИБДД уточнил, что коррупция в работе стражей порядка должна рассматриваться в моральном аспекте.

В должность начальника ГИБДД, как напоминает издание, Черников вступил только 17 июня 2017 года.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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