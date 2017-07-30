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30 июля 2017
14:18  30 июля 2017 1

РПЦ запрещает отправлять детей на учебу за границу

Погребение плащаницы Христа в Свято-Троицком Соборе. Екатеринбург, священник, книга, свеча, чтение, православие, служба
Священники не хотят, чтобы зети получали зарубежное образованиеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Представители Русской православной церкви дают совет не отправлять детей на учебу за границу, если есть угроза их невозвращения на родину. О новых вводных рассказал глава отдела внешних церковных связей, митрополит Илларион, который несколько лет назад сам проходил стажировку в английском Оксфордском университете.

Инициативу РПЦ раскритиковал депутат Госдумы, первый зампред комитета по образованию Олег Смолин. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» парламентарий заявил, что такой запрет будет противоречить Конституции РФ. «Никакой церковный иерарх не может поменять Конституцию и действующее законодательство, поэтому это некоторое пожелания. Я с трудом себе представляю, как оно может превратиться в законодательный акт», — сказал Олег Смолин.

Депутат добавил, что проблема с выездом детей на учебу состоит не столько в запрете священников, сколько в желании высших чиновников следовать советам религиозных деятелей. Он также считает, что стране нужны перемены, чтобы выехавшие на учебу дети хотели вернуться на родину. «Уровень социальных гарантий и политической свободы в России оставляет желать лучшего. Поэтому нам надо заботиться об улучшении ситуации в нашей стране для того, чтобы дети в нее возвращались», — уточнил депутат.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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