Румынский министр отказался от пересадки в Москве после угроз Рогозина

Министр иностранных дел Румынии хотел транзитом остановиться в Москве, однако, после инцидента с российским самолетом, на котором летел вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и последовавшего скандала, решил изменить свой маршрут.
Об отказе от транзита румынского чиновника сообщил Рогозин. «Их министр хотел пролетом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел другим маршрутом», — цитирует вице-премьера RT.
Лайнер авиакомпании S7, 28 июля направлявшийся в Кишинев, не пустили через воздушное пространство Румынии, так как на его борту находился Дмитрий Рогозин, который числится в санкционных списках Евросоюза. Топлива пилотам хватило, чтобы долететь до Белоруссии. «Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», -написал тогда Рогозин в своем Twitter.