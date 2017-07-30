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30 июля 2017
16:40  30 июля 2017 0

Ольга Бузова и Настя Кудри вышли петь в трусах. ФОТО, ВИДЕО

Молодая певица старается привлечь к себе вниманиеФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

На концерте Europa Plus в московском стадионе «Лужники» зрители были шокированы откровенным нарядом молодых российских исполнительниц. Ольга Бузова и ее подруга Настя Кудри вышли петь на сцену в трусах. Позже в Instagram подписчики назвали пошлостью выходку девушек.

Красные сценические штаны артисток имеют большой вырез от бедра, открывая черное белье. Пользователь Elena_2017_s написала один из самых сдержанных комментариев: «Ничего против творчества не имею, но наряд просто пошлый…». Другой критик под ником gadkiigad так отозвался о Бузовой: «Наконец-то костюм ей к лицу, да и Нагиеву фотографии удобнее отправлять будет».

Однако других образ артисток не смутил. «Красавица, голос очень приятный и женственный», — пишет фанатка «Кудрей» malarish_a на странице певицы.

Ведущая «Дома-2» в подписи к провокационной фотографии поблагодарила многотысячную публику и пригласила фанатов на осенний концерт в Москве.

Семен Гринберг
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