Ольга Бузова и Настя Кудри вышли петь в трусах. ФОТО, ВИДЕО

На концерте Europa Plus в московском стадионе «Лужники» зрители были шокированы откровенным нарядом молодых российских исполнительниц. Ольга Бузова и ее подруга Настя Кудри вышли петь на сцену в трусах. Позже в Instagram подписчики назвали пошлостью выходку девушек.
Красные сценические штаны артисток имеют большой вырез от бедра, открывая черное белье. Пользователь Elena_2017_s написала один из самых сдержанных комментариев: «Ничего против творчества не имею, но наряд просто пошлый…». Другой критик под ником gadkiigad так отозвался о Бузовой: «Наконец-то костюм ей к лицу, да и Нагиеву фотографии удобнее отправлять будет».
Однако других образ артисток не смутил. «Красавица, голос очень приятный и женственный», — пишет фанатка «Кудрей» malarish_a на странице певицы.
Ведущая «Дома-2» в подписи к провокационной фотографии поблагодарила многотысячную публику и пригласила фанатов на осенний концерт в Москве.