{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,54
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 июля 2017
29 июля 2017
28 июля 2017
27 июля 2017
26 июля 2017
Главные новости Югры
17:54  30 июля 2017 0

Общественник с Кавказа, обвинивший ОМОН в расстреле чеченцев в Югре, отозвал свое заявление

Пермь. Клипарт., омон, беспорядки, задержание, сопротивление
По версии Юни Успанова, ОМОН напал на "молодых чеченцев" беспричинноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Северо-осетинский общественный деятель Юни Успанов удалил запись в Facebook, в которой утверждал, что зачинщиками драки со стрельбой в торговом центре «Городок» в Нижневартовске выступили сотрудники ОМОН. Пострадавшими, по версии Успанова, оказались «молодые чеченцы».

«Удалил публикацию про преступление в Нижневартовске. Не имея возможность сидеть постоянно у компа и фильтровать комменты, зашкаливающие оскорблениями и матом, принял решение удалить. Открыл для себя ситуацию, что в мире моих друзей представления о культуре общения резко отличаются от общей ситуации в ФБ, где, оказывается, много тех, кто позволяет себе грязные слова. Думаю, что стоит ограничить аудиторию теми, кто ведет себя ответственно», — так объясняет свое решение Успанов.

Раннее выходец из Моздока разместил пост, в котором заявил, что чеченцы сидели за столиком в летнем кафе, и на них беспричинно напали люди, одетые в майки. Стали избивать и расстреливать. «По заверениям местных русских жителей, это были ОМОНовцы», — писал Юни Успанов, отмечая, что нападавшие по итогу потасовки были задержаны, но полицейские в последующем отпустили их на свободу.

Кавказкий общественник удалил пост, сославшись на обилие нецензурных реплик в комментариях
Фото: Страница Юни Успанова в Facebook

Получить какое-либо подтверждение либо опровержение сведений Юни Успанова на момент подготовки материала не удалось. Мобильный телефон врио заместителя начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД Софьи Юсиной отключен. Пресс-секретарь Росгвардии в ХМАО-Югре Юлия Шмелева так прокомментировала информацию «URA.RU»:

«По факту распространенной в ряде СМИ информации о том, что к пресечению массовой драки в Нижневартовске, произошедшей 27 июля, привлекались сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО-Югре официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности. Обвинения, высказанные в адрес сотрудников ОМОН необосн ованны, сотрудники подразделения на месте происшествия задействованы не были».

Новость по теме
В Нижневартовске — всплеск криминальных разборок

Ранее в югорской полиции заявляли, что по факту стрельбы в ТЦ «Городок» возбуждено уголовное дело в рамках ч.3. ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц». Никаких задержаний в рамках расследования не производилось.

Конфликт со стрельбой в «Городке» 27 июля стал вторым резонансным событием в Нижневартовске за две недели. 15 июля группа мужчин спортивного телосложения устроила потасовки в ночных клубах «Соло» и «Соловей». Дебоширы заходили в заведения, били посетителей кулаками по лицу, разбивали о головы кальянные чаши. Перед уходом из «Соло» один из участников «набега» устроил стрельбу из травматического пистолета по людям, находившимся на танцполе. Пуля пробила голову 19-летней студентке. Девушка была госпитализирована.

По версии источников «URA.RU» в правоохранительных органах Тюменской области, дебоширы являются членами местной организованной преступной группы, а целью нападения может быть месть владельцам заведений.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров