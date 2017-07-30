Северо-осетинский общественный деятель Юни Успанов удалил запись в Facebook, в которой утверждал, что зачинщиками драки со стрельбой в торговом центре «Городок» в Нижневартовске выступили сотрудники ОМОН. Пострадавшими, по версии Успанова, оказались «молодые чеченцы».
«Удалил публикацию про преступление в Нижневартовске. Не имея возможность сидеть постоянно у компа и фильтровать комменты, зашкаливающие оскорблениями и матом, принял решение удалить. Открыл для себя ситуацию, что в мире моих друзей представления о культуре общения резко отличаются от общей ситуации в ФБ, где, оказывается, много тех, кто позволяет себе грязные слова. Думаю, что стоит ограничить аудиторию теми, кто ведет себя ответственно», — так объясняет свое решение Успанов.
Раннее выходец из Моздока разместил пост, в котором заявил, что чеченцы сидели за столиком в летнем кафе, и на них беспричинно напали люди, одетые в майки. Стали избивать и расстреливать. «По заверениям местных русских жителей, это были ОМОНовцы», — писал Юни Успанов, отмечая, что нападавшие по итогу потасовки были задержаны, но полицейские в последующем отпустили их на свободу.
Получить какое-либо подтверждение либо опровержение сведений Юни Успанова на момент подготовки материала не удалось. Мобильный телефон врио заместителя начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД Софьи Юсиной отключен. Пресс-секретарь Росгвардии в ХМАО-Югре Юлия Шмелева так прокомментировала информацию «URA.RU»:
«По факту распространенной в ряде СМИ информации о том, что к пресечению массовой драки в Нижневартовске, произошедшей 27 июля, привлекались сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО-Югре официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности. Обвинения, высказанные в адрес сотрудников ОМОН необосн ованны, сотрудники подразделения на месте происшествия задействованы не были».
Ранее в югорской полиции заявляли, что по факту стрельбы в ТЦ «Городок» возбуждено уголовное дело в рамках ч.3. ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц». Никаких задержаний в рамках расследования не производилось.
Конфликт со стрельбой в «Городке» 27 июля стал вторым резонансным событием в Нижневартовске за две недели. 15 июля группа мужчин спортивного телосложения устроила потасовки в ночных клубах «Соло» и «Соловей». Дебоширы заходили в заведения, били посетителей кулаками по лицу, разбивали о головы кальянные чаши. Перед уходом из «Соло» один из участников «набега» устроил стрельбу из травматического пистолета по людям, находившимся на танцполе. Пуля пробила голову 19-летней студентке. Девушка была госпитализирована.
По версии источников «URA.RU» в правоохранительных органах Тюменской области, дебоширы являются членами местной организованной преступной группы, а целью нападения может быть месть владельцам заведений.