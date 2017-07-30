Журналист RT погиб в Сирии от рук боевиков

Во время атаки ИГИЛ* в сирийской провинции Хомс погиб журналист, который работал на RT Arabic. Халеду аль Хатыбу было 22 года, он был студентом университета Дамаска, сообщает RT.
Молодой специалист освещал контртеррористическую операцию в районе Эс-Сухна на востоке Хомсы. Также сообщается о ранениях оператора издания Муутаза Якуба.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в субботу, 30 июля от удара американской коалиции в Сирии погибли дети.
* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.