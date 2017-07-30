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30 июля 2017
17:44  30 июля 2017 0

Журналист RT погиб в Сирии от рук боевиков

Журналист был еще студентомФото: Facebook
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Во время атаки ИГИЛ* в сирийской провинции Хомс погиб журналист, который работал на RT Arabic. Халеду аль Хатыбу было 22 года, он был студентом университета Дамаска, сообщает RT.

Молодой специалист освещал контртеррористическую операцию в районе Эс-Сухна на востоке Хомсы. Также сообщается о ранениях оператора издания Муутаза Якуба.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в субботу, 30 июля от удара американской коалиции в Сирии погибли дети.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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