19:07 30 июля 2017 0

В Челябинской области за последнее время убили двоих детей Фото: depositphotos.com © URA.RU

Школьницу, найденную убитой в городе Сатка Челябинской области, можно было спасти. Горожане видели, как девочка скрылась в лесополосе и слышали крики, однако никто не поспешил на помощь.

Жуткое убийство 14-летней Василины М. потрясло не только жителей небольшого городка, но и всех челябинцев и жителей других регионов, которые обсуждают случившееся в соцсетях. Страшная история обрастает множеством подробностей.

Так, жительница Сатки Ирина Толстых написала во «ВКонтакте», что убийство школьницы произошло едва ли не под носом у очевидцев.

«Мне вчера сказали, что парень один ее в тот день видел (он как раз был в гараже, с машиной занимался), она прошла, вдруг крик, через некоторое время ещё один, он выглянул, никого не увидел, и дальше начал заниматься машиной. Вот и» мужчина». «Ну он хотя бы мог наверно не просто выглянуть? А пройтись, позвать ещё мужиков. Ведь видел, что девчушка прошла, одна. А потом крики…», — продолжает девушка.

Как ранее сообщало «URA.RU», полиция задержала подозреваемого в убийстве девочки, им оказался 42-летний местный житель. По неофициальной информации, мужчина был ранее неоднократно судим за изнасилования. Он указал сыщикам место, где закопал труп. По неподтвержденным данным, на теле ребенка были обнаружены ножевые ранения. Мера пресечения подозреваемому будет избрана в понедельник, 31 июля.

Соболезнования родным погибшей девочки выражают люди из разных уголков страны. «Краснодарский край скорбит… Больно. Какая-то мерзость лишила жизни ребёнка…». «Челябинск скорбит! Доколе будут убивать детей? Почему извращуг этих не держат на контроле? И что он получит? Тюремный срок! А надо линчевать, чтоб другим неповадно было! Твари, как рука поднимается на ребёнка, на человека?». «Отдали бы его народу (((тем, кто верил… надеялся…ждал… ((((ночами не спал (((скорбим.».