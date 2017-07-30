{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,54
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 июля 2017
23:30  30 июля 2017 0

В России отменен бесплатный провоз багажа по невозвратным авиабилетам

Клипарт, разное. Екатеринбург, аэропорт кольцово, багаж, грузоперевозки, багажное отделение
Пассажирам с невозвратными билетами придется дополнительно раскошелитьсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене бесплатного багажа для пассажиров, приобретающих невозвратные авиабилеты. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

По новым правилам, авиакомпании не обязаны предоставлять клиентам с невозвратными билетами право на бесплатный провоз багажа весом до 10 кг. При этом пассажиры, купившие билеты с возможностью возврата, по-прежнему смогут перевозить багаж бесплатно.

Принятая инициатива также позволит перевозчикам устанавливать нормы бесплатного провоза ручной клади и расторгать договор с клиентами, отказавшимися оплачивать багаж. Закон начнет действовать спустя 60 дней после официального опубликования.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров