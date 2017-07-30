Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене бесплатного багажа для пассажиров, приобретающих невозвратные авиабилеты. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
По новым правилам, авиакомпании не обязаны предоставлять клиентам с невозвратными билетами право на бесплатный провоз багажа весом до 10 кг. При этом пассажиры, купившие билеты с возможностью возврата, по-прежнему смогут перевозить багаж бесплатно.
Принятая инициатива также позволит перевозчикам устанавливать нормы бесплатного провоза ручной клади и расторгать договор с клиентами, отказавшимися оплачивать багаж. Закон начнет действовать спустя 60 дней после официального опубликования.