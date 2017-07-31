СМИ узнали о тайных похоронах вокалиста Linkin Park

Похороны вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона прошли в ботаническом саду калифорнийского города Палос-Вердес-Эстейтс. По данным издания TMZ, траурная церемония прошла в закрытом режиме в присутствии родственников и близких друзей музыканта.
Сообщается, что большинство участников траурного мероприятия — музыканты, гастролировавшие в разные годы вместе с Linkin Park. Пришедшим на церемонию выдавали специальные бейджи и браслеты. Позже фотографии аксессуаров появились в социальных сетях. Изначально похороны планировались на кладбище Hollywood Forever Cemetery, но родственники артиста посчитали место слишком публичным. Семья отказалась хоронить Беннингтона рядом с могилой вокалиста группы Soundgarden Криса Корнела, который также покончил собой в мае.
Напомним, что вокалист Linkin Park был найден повешенным в своем доме 20 июля. У Беннингтона осталось шестеро детей. После известий о гибели артиста, российские поклонники группы устроили стихийный мемориал у стен американского посольства в Москве.