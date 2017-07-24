Почитатели творчества лидера группы Linkin Park Честера Беннингтона организовали стихийный мемориал у здания посольства США в Москве. Рядом с информационным стендом посольства прикреплены несколько больших фотографий музыканта и воздушный шар в виде сердца
Как сообщает «RT на русском», на стихийном мемориале горят свечи и возложены цветы. Российские поклонники музыканта находились у посольства до позднего вечера воскресенья.
Ранее «URA.RU» писало, что 41-летний Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля в собственном доме в Лос-Анджелесе, не оставив предсмертной записки. В мае 2017 года с собой покончил друг Беннингтона — вокалист группы Soundgarden Крис Корнелл. Солист Linkin Park свел счеты с жизнью в день рождения Корнелла. Известно, что Беннингтон на протяжении длительного времени боролся с наркотической и алкогольной зависимостью.