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24 июля 2017
23 июля 2017
02:38  24 июля 2017 0

У посольства США в Москве организовали стихийный мемориал

Честер Беннингтон ушел из жизни в день рождения своего друга Криса КорнеллаФото: ВКонтакте

Почитатели творчества лидера группы Linkin Park Честера Беннингтона организовали стихийный мемориал у здания посольства США в Москве. Рядом с информационным стендом посольства прикреплены несколько больших фотографий музыканта и воздушный шар в виде сердца

Как сообщает «RT на русском», на стихийном мемориале горят свечи и возложены цветы. Российские поклонники музыканта находились у посольства до позднего вечера воскресенья.

Ранее «URA.RU» писало, что 41-летний Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля в собственном доме в Лос-Анджелесе, не оставив предсмертной записки. В мае 2017 года с собой покончил друг Беннингтона — вокалист группы Soundgarden Крис Корнелл. Солист Linkin Park свел счеты с жизнью в день рождения Корнелла. Известно, что Беннингтон на протяжении длительного времени боролся с наркотической и алкогольной зависимостью.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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