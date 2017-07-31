В едином госреестре юрлиц появилась информация о Благотворительном фонде «Уральские самоцветы», который организует 10 сентября предвыборную лотерею в около 20 городах Свердловской области.
В ЕГРЮЛ говорится, что фонд зарегистрирован 27 июня 2017 года. Его единственным учредителем стала Уральская торгово-промышленная палата (УТПП). Исполнительным директором организации назначен бизн6есмен Павел Споршев. Он известен как активный представитель команды, влившейся год назад в состав Администрации губернатора. В частности, Споршев долгое время работал финансовым директором медиахолдинга «Уральский рабочий».
Президент Уральской торгово- промышленной палаты Андрей Беседин заявил «URA.RU», что УТПП не будет вкладывать деньги в организацию лотереи: «Мы как некоммерческая организация просто не располагаем такими средствами».
Беседин подчеркнул, что идея создания фонда принадлежит независимым бизнесменам: «Палата выступила инициатором проекта, в ответ на пожелания предпринимательского сообщества, готового поддержать и спонсировать подобного рода творческие, культурные проекты… Согласитесь, такие проекты объединяют наше общество».
Как ранее сообщало «URA.RU», розыгрыши пройдут 10 сентября в соседних с избирательными участками помещениях. Избиратели получат возможность выиграть квартиры, машины, бытовую технику и сувениры.