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Главные новости Свердловской области
13:13  31 июля 2017 2

Свердловскую предвыборную лотерею организуют промышленники. Куратором спецфонда стал человек администрации губернатора

Церемония награждения «Человек года-2016». (ПЕРЕЗАЛИТО) Екатеринбург, беседин андрей
Андрей Беседин утверждает, что не был автором идеи создания фондаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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В едином госреестре юрлиц появилась информация о Благотворительном фонде «Уральские самоцветы», который организует 10 сентября предвыборную лотерею в около 20 городах Свердловской области.

В ЕГРЮЛ говорится, что фонд зарегистрирован 27 июня 2017 года. Его единственным учредителем стала Уральская торгово-промышленная палата (УТПП). Исполнительным директором организации назначен бизн6есмен Павел Споршев. Он известен как активный представитель команды, влившейся год назад в состав Администрации губернатора. В частности, Споршев долгое время работал финансовым директором медиахолдинга «Уральский рабочий».

Президент Уральской торгово- промышленной палаты Андрей Беседин заявил «URA.RU», что УТПП не будет вкладывать деньги в организацию лотереи: «Мы как некоммерческая организация просто не располагаем такими средствами».

Беседин подчеркнул, что идея создания фонда принадлежит независимым бизнесменам: «Палата выступила инициатором проекта, в ответ на пожелания предпринимательского сообщества, готового поддержать и спонсировать подобного рода творческие, культурные проекты… Согласитесь, такие проекты объединяют наше общество».

Как ранее сообщало «URA.RU», розыгрыши пройдут 10 сентября в соседних с избирательными участками помещениях. Избиратели получат возможность выиграть квартиры, машины, бытовую технику и сувениры.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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