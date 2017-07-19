13:55 19 июля 2017 0

Ставка на выборах свердловского губернатора - квартира Скриншот телеканала "Россия"

В Екатеринбург прибыла группа специалистов по проведению избирательных лотерей. В прошлом году они помогли устроить ажиотаж на выборах в Тюменскую облдуму. На этот раз впервые в истории планируется распределить машины и квартиры между свердловчанами.

Источники «URA.RU» сообщают, что проект прорабатывается в связи с поступлением в регион из Москвы новых вводных. До начала лета Кремль поддерживал инициативу свердловских идеологов о максимальном снижении явки на выборах. Считалось, что такой сценарий поможет отстранить от участия в голосовании протестно настроенных избирателей. Но буквально неделю назад возобладала прямо противоположная точка зрения. Необходимо понять реальное состояние общественного мнения, поэтому задача достичь, как минимум, традиционного для региональных выборов уровня явки.

«Ни у кого не вызывает сомнения безусловная победа [врио губернатора] Евгения Куйвашева. А это значит, что можно и нужно поднимать явку на ряде территорий», — говорит источник, близкий к областному избирательному штабу кандидата-единоросса. По его данным, в предварительный список лояльных городов вошли Екатеринбург, Каменск-Уральский, Новоуральск, Заречный, Лесной и несколько других муниципалитетов.

Дойдет ли лотерея до Серова, остается непонятным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сообщается, что серьезные споры возникли по поводу необходимости проведения лотереи в Серове: «Сначала было принято положительное решение, затем от него отказались, потом снова изменили позицию. Чем закончилось это затянувшееся обсуждение так никто и не понял. Есть какие-то проблемы по Первоуральску и Североуральску».

Источники агентства вспоминают, что ранее избирательные лотереи проводились лишь в отдельных районах Нижнего Тагила. Несмотря на периодически возникавшие у облизбиркома вопросы, их проведение никто не запрещал: «Все закрывали глаза».

Но в основу сценария предстоящего розыгрыша призов будут положены правила акции «Золотая осень», проводившейся в сентябре 2016 года на выборах депутатов Тюменской облдумы: «Для проведения тюменской лотереи выбирались отдельные помещения, в которые можно было попасть только пройдя через избирательный участок. Бюллетени людям предлагали взять по пути за призами. Почти все соглашались, походили к урнам и заполняли их. Но за кого именно люди голосовали, никто не контролировал и не спрашивал. Получается, что формально акция не была связана с процессом голосования и никак не нарушала избирательное законодательство».

Говорят, что проект проведения лотереи «Золотая осень» был одобрен тюменским губернатором Владимиром Якушевым Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Люди реально выигрывали квартиры, машины, предметы бытовой техники. Никто не ушел без памятного подарка» — рассказ тюменского избирателя. Тюменский облизбирком признал эту практику законной, а следившие за ходом голосования наблюдатели публично обещали перенять ее в своих странах. Сейчас законодательство еще более лояльно. Даже побуждение к участию в выборах не является незаконной агитацией. Лишь бы не было призывов голосовать «за» или «против» конкретных кандидатов.

Инсайдеры говорят, что технические задания по подготовке и проведению свердловской лотереи-2017 уже высланы главам вошедших в предварительный список муниципалитетов. Проведены первые совещания с теми, кто будет приглашать избирателей на розыгрыши, рекламировать акцию, выдавать призы.

После окончания выборов аналитики изучат, как проведение лотереи повлияло на явку и итоги голосования. Если результат будет признан положительным, то наработки будут применены при проведении президентской кампании в 2018 году на территории всего региона.

Свердловский облизбирком пока не определился со своей позицией. Представители комиссии сообщили, что ничего не знают о проекте проведения лотереи и смогут дать заключение о ее законности только после получения всех необходимых документов с описанием акции.

Независимые юристы поясняют, что любые прямо или косвенно связанные с выборами лотереи запрещены законодательством. Но есть много путей для обхода этого запрета: «Как вариант, организатором лотереи может стать любая коммерческая структура, которая назовет происходящее собственной промо-акцией. И никто не вправе запретить ее проведение. Или назвать акцию „викторина“. Понятно, что это будет не лотерея…»

Илья Захаров предлагает вспомнить о методах мобилизации избирателей, применявшихся в СССР Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Председатель Екатеринбургского горизбикрома Илья Захаров не считает оправданным проведение лотереи в областном центре, но и не имеет ничего против этой акции: «Лотереи имеют право проводить только уполномоченные федеральными властями структуры. Поэтому для акции необходимо выбрать любое другие название. Если избирателей никто не будет заставлять приходить на избирательные участки и голосовать за конкретных кандидатов, если акция не будет связана с выборами, законодательство нарушаться не будет».

Илья Захаров напомнил, что в советский период промоакции были обычным явлением, позволяющим обеспечить почти стопроцентную явку на избирательные участки: «В фойе тогда продавали пирожки, играла живая музыка. Проведение конкурсов и розыгрышей ничем не лучше и не хуже продажи пирожков». «Действительно, народ ждет от выборов праздника и сюрпризов», — подытожил директор Центра региональной политики Андрей Русаков.