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Главные новости Югры
13:42  31 июля 2017 0

Югорчанка разрисовала чужие автомобили собственным телом. «В очень невменяемом состоянии, скорее под спайсом». ФОТО

Владельцы машин не стали писать заявления и сами оттерли краскуФото: группа «Привет, сей час Нижневартовск»

В Югре произошел еще один шокирующий случай, виновница которого, вероятнее всего, была в состоянии наркотического опьянения. Жительница Нижневартовска облилась краской и испачкала чужие машины. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД по Нижневартовску.

Инцидент произошел возле дома №1 на проспекте Победы. «Молодая особа в очень невменяемом состоянии, скорее под спайсом, сперла у работников ЖЭУ, которые работали неподалеку, краску. Измазалась в ней и пошла чудить», — написал в соцсетях пользователь Алексей Владимирович. «Тоже видел эту особу, жесть вообще, вся в краске с головы до ног бегала по дороге, лицо, волосы, жесть полная», — поделился пользователь Mr Freeman.

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Фото: Владимир Горянов, «ВКонтакте»

К моменту приезда полицейских девушка измазала десять автомобилей. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе городской полиции, сейчас девушка находится в местном ПНД. Ей грозит штраф за мелкое хулиганство — никто из пострадавших не стал обращаться с заявлением. Известно, что она была в опьянении, а вот каком конкретно — алкогольном или наркотическом — медики скажут позднее.

Ранее в Нефтеюганске неизвестная женщина бродила обнаженной по улице, держа рядом с окровавленной промежностью ножовку. Шокирующее видео было опубликовано в соцсети. В полиции тогда подтвердили, что женщина отравилась психоактивными веществами.

Антон Степыгин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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