В Югре произошел еще один шокирующий случай, виновница которого, вероятнее всего, была в состоянии наркотического опьянения. Жительница Нижневартовска облилась краской и испачкала чужие машины. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД по Нижневартовску.
Инцидент произошел возле дома №1 на проспекте Победы. «Молодая особа в очень невменяемом состоянии, скорее под спайсом, сперла у работников ЖЭУ, которые работали неподалеку, краску. Измазалась в ней и пошла чудить», — написал в соцсетях пользователь Алексей Владимирович. «Тоже видел эту особу, жесть вообще, вся в краске с головы до ног бегала по дороге, лицо, волосы, жесть полная», — поделился пользователь Mr Freeman.
К моменту приезда полицейских девушка измазала десять автомобилей. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе городской полиции, сейчас девушка находится в местном ПНД. Ей грозит штраф за мелкое хулиганство — никто из пострадавших не стал обращаться с заявлением. Известно, что она была в опьянении, а вот каком конкретно — алкогольном или наркотическом — медики скажут позднее.
Ранее в Нефтеюганске неизвестная женщина бродила обнаженной по улице, держа рядом с окровавленной промежностью ножовку. Шокирующее видео было опубликовано в соцсети. В полиции тогда подтвердили, что женщина отравилась психоактивными веществами.