На Керченском мосту замкнули зрелищную автомобильную арку высотой 45 метров. ФОТО

Строители Керченского моста завершили возведение укрепительной сборки автомобильной арки высотой 45 метров.
Для сборки конструкции специалисты использовали 200 крупных элементов, а также 4500 метров стыковых швов. Прочность конструкции обеспечили 175 тысяч болтов высокой прочности, пишет агентство Nation News.
Арки станут самыми зрелищными конструкциями моста через Керченский пролив. Объект станет самым длинным мостом в России, его длина составила 19 км. Его открытие запланировано на конец 2018 года.
В ближайшее время планируется закончить установку гибких подвесок, смонтировать эксплуатационные системы, покрыть антикоррозийной краской, уточняет «Национальная служба новостей».