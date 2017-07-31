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Главные новости Курганской области
13:38  31 июля 2017 0

В Зауралье не всем детям-сиротам по решению суда дадут квартиры

Академ Риверсайд Челябинск, жилье, новоселье, ключи от квартир
Из 603 миллионов рублей на покупку жилья потратили всего 89Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области с начала года на покупку квартир для детей-сирот потратили 89 млн рублей, в то время как всего в этом году на эти цели предусмотрено 603 миллиона рублей. Об этом доложил директор департамента имущественных и земельных отношений Михаил Герштанский на аппаратном совещании у губернатора в понедельник, 31 июля, передает корреспондент «URA.RU».

Чиновник отметил, что, по данным на 1 июля, заключены госконтракты на приобретение 450 жилых помещений в Кургане, Шадринске, Кетово и трех районах. В августе пройдет ряд аукционов на покупку вторичного жилья. Однако, по словам чиновника, всех сирот, имеющих судебное решение на руках, обеспечить жильем в этом году не удастся. «Общее количество уменьшим на 200-300 судебных решений, — отметил Герштанский, — Число судебных растет».

Тормозит программу то, что в ряде районов не строят новое жилье (Юргамышский, Альменевский, Щучанский). «В целом количество жилых помещений, которое в плане предусмотрено (более 600), обеспечим», — заключил чиновник.

Губернатор Алексей Кокорин вызвал на следующее совещание по этому вопросу глав районов и их заместителей. «Все деньги федеральные (более 81 млн рублей) и областные (522 млн рублей) должны быть освоены в полном объеме», — поручил глава региона.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Зауралье в очереди на жилье стоят порядка двух тысяч детей-сирот, из них более 800 имеют на руках неисполненные судебные решения. В Кургане некоторые сироты годами ждут квартир, при этом им предлагают прописаться в ночлежке для бомжей.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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