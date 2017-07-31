Андрей Малахов покидает Первый канал

Известный телеведущий Андрей Малахов уходит с «Первого канала» к главным конкурентам. В новом телесезоне звезда появится на ВГТРК.
В настоящее время студию, где с 1990-х годов работал Малахов, занял Дмитрий Шепелев с проектом «На самом деле». Как выяснилось, ведущего популярного ток-шоу «Пусть говорят» перекупили конкуренты из числа руководства телеканала «Россия», пишет издание «Дни.ру».
Одной из причин ухода Малахова эксперты называют более высокие рейтинги «второй кнопки», которая за счет нескольких телешоу легко обходит детище Константина Эрнста. Известно, что сейчас новость о переходе Малахова активно обсуждается в телевизионных кругах.