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31 июля 2017
14:28  31 июля 2017 0

Андрей Малахов покидает Первый канал

Бойня в цыганском поселке на Пусть говорят, малахов андрей
Телеведущий был одной из его визитных карточек. Теперь звезду перекупили конкурентыФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Известный телеведущий Андрей Малахов уходит с «Первого канала» к главным конкурентам. В новом телесезоне звезда появится на ВГТРК.

В настоящее время студию, где с 1990-х годов работал Малахов, занял Дмитрий Шепелев с проектом «На самом деле». Как выяснилось, ведущего популярного ток-шоу «Пусть говорят» перекупили конкуренты из числа руководства телеканала «Россия», пишет издание «Дни.ру».

Одной из причин ухода Малахова эксперты называют более высокие рейтинги «второй кнопки», которая за счет нескольких телешоу легко обходит детище Константина Эрнста. Известно, что сейчас новость о переходе Малахова активно обсуждается в телевизионных кругах.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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