{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 июля 2017
30 июля 2017
29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Свердловской области
21:50  31 июля 2017 0

Спикер Заксобрания Бабушкина впервые за 20 лет кардинально изменила имидж. ФОТО

Людмила Бабушкина сломала традицию. Такого вы не видели 20 последних летФото: читатели URA.RU

Инсайд «URA.RU» подтвердился — председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина сломала свою многолетнюю привычку в стиле. На пресс-конференцию в ТАСС, посвященную фестивалю Uralterrajazz, она пришла не в традиционных для нее платье или юбке, а в лаконичном черном брючном костюме одной из модных европейских марок.

Искренне удивившемуся своему окружению Бабушкина призналась, что надела костюм впервые за последние 20 лет, 17 из которых приходятся на законотворческую деятельность. Почему Людмила Валентиновна ранее отказывала себе в таком удовольствии неизвестно, но судя по ее внешнему виду — делала она это зря.

Стилисты Екатеринбурга не так давно позитивно оценили имидж Людмилы Бабушкиной с одной единственной рекомендацией.

«Она очень женственная, открытая и радушная. Мне очень нравится ее стиль и то, как она подбирает костюмы. С аксессуарами нужно поработать со всеми, начиная от очков и заканчивая часами, чтобы образ был более цельным», — раскрыла образ спикера читателям портала «Моменты» специалист по имиджу и модный блогер Ирина Камельянова.

Соревнования в КСК "Дубрава". Свердловская область, Верхнее Дуброво, бабушкина людмила, ельцина наина, юмашева татьяна
В подборе аксессуаров Бабушкиной можно взять пример с Наины Ельциной (справа), в очках Chanel или Татьяны Юмашевой (слева) выбравшей Louis Vuitton
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров