Инсайд «URA.RU» подтвердился — председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина сломала свою многолетнюю привычку в стиле. На пресс-конференцию в ТАСС, посвященную фестивалю Uralterrajazz, она пришла не в традиционных для нее платье или юбке, а в лаконичном черном брючном костюме одной из модных европейских марок.
Искренне удивившемуся своему окружению Бабушкина призналась, что надела костюм впервые за последние 20 лет, 17 из которых приходятся на законотворческую деятельность. Почему Людмила Валентиновна ранее отказывала себе в таком удовольствии неизвестно, но судя по ее внешнему виду — делала она это зря.
Стилисты Екатеринбурга не так давно позитивно оценили имидж Людмилы Бабушкиной с одной единственной рекомендацией.
«Она очень женственная, открытая и радушная. Мне очень нравится ее стиль и то, как она подбирает костюмы. С аксессуарами нужно поработать со всеми, начиная от очков и заканчивая часами, чтобы образ был более цельным», — раскрыла образ спикера читателям портала «Моменты» специалист по имиджу и модный блогер Ирина Камельянова.