Отборные слухи о лучших людях России

22:30 21 июля 2017 3

Отдыхать на российском юге с мая 2018 года станет дороже на 50 рублей в день Фото: соцсети

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете — Кто готовит отставку правительства Дмитрия Медведева — Путин пригласил Грефа и Набиуллину на закрытую встречу — Тунгусов смутил свердловских министров — В банке «Югра» зависли деньги сотрудников Генпрокуратуры и чиновников УрФО — В Челябинске ждут Сергея Степашина — Тобольский предприниматель хочет оставить Крым без троллейбусов.

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

В СМИ и соцсетях назовут новых премьер-министров

Во властных кабинетах обсуждают старт политической игры «ложный премьер». Речь идет о том, что конкурирующие элитные группы организовывают медийные сливы с указанием вероятного кандидата в премьеры. Подобная информация распространяется через СМИ, анонимные телеграм-каналы и предназначена для того, чтобы резко ослабить позиции своих оппонентов, так как в российской политике не приветствуются публичные карьерные фальстарты.

Суркова попросили отчитаться за Малороссию

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Инициатива руководителя ДНР Александра Захарченко о создании Малороссии может отразиться на карьере помощника президента Владислава Суркова. По слухам, заявление Захарченко не было согласовано с Сурковым, хотя предполагается, что именно он должен координировать управленцев ДНР и ЛНР. Говорят, что помощника президента попросили отчитаться перед президентом о причинах такой самодеятельности.

Врио губернаторов должны стать проще

Политтехнологи, работающие на врио губернаторов, говорят, что в Кремле отказались от единого шаблона избирательных кампаний для губернаторов-технократов. Перед главами регионов поставлена задача максимально мимикрировать под свою территорию, быть проще и понятнее для местных жителей. Политтехнологи и спичрайтеры даже специально включают в речь врио губернаторов слова, характерные только для конкретных регионов.

На банковском совете определят судьбу «Югры»

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Говорят, что на следующей неделе Владимир Путин проведет закрытую встречу с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, главой Сбербанка Германом Грефом и главой ВТБ Андреем Костиным. По слухам, по итогам встречи будет принято решение по судьбе банка «Югра» и о создании новой банковской ассоциации в качестве альтернативы АРБ.

Генпрокуратура вступилась за «Югру» из-за собственных денег

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Странное и резонансное решение Генпрокуратуры потребовать от Центробанка отменить введение внешней администрации в банке «Югра» имеет мало общего с войной «башен», уверяют слухмейкеры. На самом деле все просто — именно в «Югре» размещали свои деньги высокопоставленные сотрудники надзорного ведомства. И если ЦБ подчинится силовикам, и банк заработает как прежде, прокурорские смогут забрать не только гарантированные государством 1,4 млн вкладов, но и набежавшие на них проценты. На это хватит буквально пары дней, говорят слухмейкеры, а дальше «Югра» опять уйдет в путь, назначенный Центробанком — внешняя администрация и возможный отзыв лицензии.

Слухи Свердловской области

Доклад Тунгусова смутил свердловских министров

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прозвучавший на заседании правительства в пятницу, 21 июля, доклад главы администрации Владимира Тунгусова несколько смутил и удивил членов кабмина. В ходе него Владимир Георгиевич рассказывал о том, как выполнялись поручения президента России Владимира Путина и врио губернатора Евгения Куйвашева, и особенно подчеркнул, что вице-губернаторы «открыто рассматривали каждое обращение, не скрываясь от прессы». Уже после заседания сами вице-губернаторы признались, что чувствуют себя неловко, поскольку фраза получилась двоякой. «Как будто мы раньше скрывались от прессы, а в этот раз не стали. А если не скрывались, но это вот произносится — так, выходит, подобную фразу надо всегда применять теперь — выехали в поля, не скрываясь от прессы, вышли на субботник, не скрываясь от прессы», — рассуждает высокопоставленный чиновник. Надо ли упоминать, что пресса о предстоящем приеме вице-губернаторов вообще не была уведомлена, но какой из системных механизмов дал сбой в этот раз, чиновники решили не выяснять.

Чайников глумится над кандидатами в губернаторы

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Представители кандидатов в губернаторы Свердловской области, уже успевшие сдать необходимые для их регистрации документы, рассказывают о жестком отношении к ним со стороны членов облизбиркома. Якобы представители комиссии крайне скрупулезно и тщательно проверяют каждую подпись муниципального депутата, выискивая пропущенные буквы и лишние запятые. В частности, по слухам, были забракованы нотариальные удостоверения депутатов, в фамилиях которых есть буква «ё», а в документах о поддержке кандидатов эта буква обозначена как «е». У слухмейкеров есть ощущение, что председатель комиссии Валерий Чайников готовится в качестве назидательной меры отказать в регистрации одному из ранее согласованных спойлеров. «Чтобы все впредь понимали серьезность намерений областной власти», — предполагают они.

Расширился список городов, где в день выборов разыграют машины

Инсайдеры сообщают, что определился список городов в Горнозаводском управленческом округе, где в день выборов 10 сентября на участках пройдет розыгрыш ценных призов. Якобы избирателям предложат выиграть ценные призы в Невьянске, Нижнем Тагиле, Новоуральске и Верхней Салде. По непроверенным данным, в каждом городе будет разыграно по одной квартире и по два автомобиля.

Ионин и Торощин остались без команд

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Есть предположение, что большинство представителей команд кандидатов в губернаторы от «Справедливой России» Дмитрия Ионина и от ЛДПР Игоря Торощина разъехались по отпускам. Первыми якобы покинули регион внутрипартийные оппоненты этих двух политиков, выступавшие против их выдвижения. Они предпочли провести отведенное для губернаторской кампании время на морских пляжах. По слухам, Ионину и Торощину на выборах помогают лишь по несколько ближайших друзей, которых катастрофически не хватает для ведения кампании на территории всего региона.

У УГМК — серьезные проблемы на выборах в Серове

Не исключено, что на выборах депутатов Серовской городской думы представители команды УГМК поссорились с экс-мэром Владимиром Анисимовым. Якобы ранее между УГМК и Анисимовым была заключена договоренность о выдвижении единого списка кандидатов в депутаты местной думы. Однако в итоге он практически в полном составе был сформирован из представителей металлургической компании. Есть версия, что Анисимов обвинил бывших союзников в несоблюдении договоренностей. Не исключено, что он будет работать против них в ходе предстоящей кампании.

…, а к фекалиям примешалось много личного

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ситуация со строительством очистных сооружений в Серове вывела на поверхность новую проблему — все резко стали сплетничать о том, почему екатеринбургской фирме «ЕК-Строй» сходят с рук нарушения сроков. Сплетники уверяют, что не только потому, что фирма фактически аффилирована с высокопоставленным сотрудником УГМК и контролируется градообразующим предприятием. В городе упорно ходят слухи о личных отношениях директора фирмы с высокопоставленной городской чиновницей. Якобы из-за близких отношений она сейчас в очень сложной ситуации: с одной стороны, именно эта чиновница контролирует срок выполненных работ и то, как будут осваиваться деньги. С другой стороны — выставлять жесткие требования к человеку, с которым фактически живет, ей не позволяют женская застенчивость. В городе с удовольствием ждут, как она решит дилемму.

В Серове так заигрались в выборы, что забыли про зиму

В северном городе — новая проблема из-за выборов, теперь — с отопительным сезоном. Из-за того, что депутаты гордумы не понимают, кто из них сохранится, а кто — нет, они перестали заниматься текущими делами. Слухмейкеры этим сильно обеспокоены — ведь в городе всего две котельные, причем одна из них полуразобрана, а вторую надо принимать на баланс города, прежний собственник от нее отказался. «Даже если начать готовиться к отопительному сезону прямо сейчас, не факт, что он начнется хотя бы в октябре. Если тянуть до после выборов, то, дай Бог, к декабрю начнут топить», — говорят в городе. Самое забавное, что без тепла может остаться поселок «Энергетик» — а там живут сотрудники Серовской ГРЭС, которая и обеспечивает теплом металлургический завод и часть города.

В Первоуральске уже решено, чьей будет Дума

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор в любом случае получит «свою» думу в Первоуральске. Этому, заверяют слухмейкеры, совершенно не помешает выдвижение одного из фаворитов на пост будущего спикера представительного органа Геннадия Зверева не от «Единой России», а от партии «Патриоты России». Последнюю, по слухам, курирует одиозный политик Алексей Багаряков, а поддержку ему оказывает первоуральский бизнес-клан «Ватутина, 50» и его представитель Константин Болышев. Оба настолько лояльны главе региона и так дружны с «Единой Россией», что сомнений в том, что Дума будет подконтрольна избравшемуся губернатору, у акторов политического процесса не возникает.

Команда Валерия Савельева получит отступные за потерю Сысерти…

Появились слухи, что судьба предстоящих выборов нового главы Сысерти была определена после консультаций представителей областных властей со свердловским бизнесменом Валерием Савельевым. Действующий глава муниципалитета Александр Карамышев считается человеком Савельева. Якобы он отказался выдвигаться на очередной срок только после того, как другому приближенному к Савельеву бизнесмену Виталию Никитенко разрешили возглавить Арамиль. В дополнение к этому областные власти гарантировали, что в Арамили будет реализован целый ряд крупных инфраструктурных проектов.

…, а борьба за пост главы Сысерти обрастает байками

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на то, что вопрос с главой Сысерти можно считать уже практически решенным — им станет министр инвестиций и развития Дмитрий Нисковских — вокруг этого возникает множество домыслов и небылиц. Например, о том, что наняли пятерых политтехнологов, которые должны были поднимать и двигать действующего главу Александра Карамышева. Но те якобы взяли деньги и уехали отдыхать в Венецию, оставив Карамышева перед выбором: проиграть или сдаться заранее. Тот, говорят, выбрал второе. Есть и другая не менее забавная байка. Интриганы судачат, что сын первого замглавы Сысерти Алексея Старкова в лифте ЖК «ДеГеннин», где бывает довольно часто, активно знакомится с важными и интересными людьми. Да не просто знакомится, а, дескать, обещает им «помочь с землей, если есть интерес» и вроде бы даже раздает участки авансом. На каких основаниях — интересно было бы спросить у самого Старкова, да личность он предельно закрытая.

Москвин забрал у глав поселков подарки Бабушкиной

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские политики не перестают удивляться чудачествам главы Богдановича Владимира Москвина. Рассказывают, что тот забрал у всех глав сельских поселений, входящих в его городской округ, подаренные председателем свердловского Заксобрания Людмилой Бабушкиной красивые наручные часы с символикой областного парламента. Сделал он это под предлогом, что чиновники не могут получать подарки дороже трех тысяч рублей. Собрал, велел провести оценку, а после того, как выяснил их реальную стоимость, предложил сельским главам выкупить часы у него по рыночной цене. Говорят, до сих пор никто не решился и, самое интересное, что Бабушкина ничего поделать с этим не может.

Импортозамещение в Екатеринбурге оказалось фейком спекулянтов

Наблюдательные потребители поделились неожиданным открытием: сельскохозяйственные ярмарки, где все «народное» из ближайших городов и сел — вовсе не площадка для местных производителей, а только лишний шанс заработать для спекулянтов. С этим столкнулся любитель сыра, попробовавший продукцию на одном из лотков. «Пробую и чувствую, что вкус какой-то очень сильно знакомый у сыра. Главное вижу, что вроде без брендов, но пластик, в который сыр заворачивают — черный, как у магазинного. А когда уже уходить собрался, сыр-то приподнял и вижу краешек этикетки — из магазина, правда, только в магазине я такой сыр беру по 700-800 рублей за кг, а тут он полторы тысячи за кило», — поделился слухмейкер.

Бабушкина удивит всех новым образом…

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина заинтриговала окружение. Нескольким людям, с которыми поддерживает общение, она сказала, что решила несколько сменить собственный образ к августу. При этом она не стала распространяться о том, как именно решила поступить, чем зародила в собеседниках массу вопросов и предположений по поводу предстоящих изменений. Среди вариантов: смена прически, покраска из блондинки в брюнетку, яркий макияж или же радикальная смена гардероба. В любом случае, стилистам, уже оценивавшим имидж Бабушкиной совсем недавно, явно придется вернуться к этому в ближайшее время.

…, а ей уже дали почувствовать себя влиятельной

Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина согласилась на то, чтобы соревнования по конкуру в КСК «Белая лошадь» имели статус «Кубка Законодательного собрания Свердловской области». Это, говорят, сильно расстроило бизнесмена и политика Олега Гусева — у того в элитном поселке «Дубрава» проходят соревнования по конкуру на «Кубок губернатора Свердловской области». Гусев рассчитывал, что никто его славы не перекроет и клуб будет считаться главной площадкой для сбора элит, а чуть позже, возможно, удастся переманить на нее и Сабантуй, право на проведение которого до сих пор получали конкуренты. В конфигурации, когда оба кубка максимально статусные, конкуренция выглядит куда более жесткой.

В Свердловской области с понедельника начнется война компроматов

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Помимо выборов губернатора Свердловской области в регионе этой осенью выберут депутатов 49 муниципальных дум. В настоящее время все партии заняты сдачей списков кандидатов.

При этом во многих партиях забыли о запрете на участие лиц, имеющих судимость по тяжким статьям Уголовного кодекса. Либо часть депутатов попросту решила скрыть подобные факты своей биографии. А зря. Как передают инсайдеры «URA.RU», как минимум в штабах двух партий в настоящее время заняты проверкой данных на конкурентов. Говорят, уже есть любопытные результаты, которые будут обнародованы по окончании сроков регистрации на выборы.

Поклонская заставила полицию гоняться за призраками

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Визит депутата Госдумы в Екатеринбург может иметь неожиданные последствия. Среди тех, кто пришел на прием к Наталье Поклонской, было немало лиц с различного рода нарушениями. Рассказывали о призраках, преследующих граждан, большую огласку получила история пенсионерки, на которой «испытывают электромагнитное оружие».

Согласно букве закона все обращения без исключения должны быть переданы в соответствующие инстанции. В этом случае екатеринбургской полиции придется на полном серьезе разыскивать призраков и прочую нечисть, а потом отчитываться об этом. Как сообщают источники, в настоящее время в штабе ЕР и в правоохранительных органах озадачены тем, как бы половчее разобраться с подобными обращениями, не выставляя себя на посмешище.

Золотая жила ТБО досталась екатеринбургским бизнесменам-чиновникам

В администрации Екатеринбурга в очередной раз продемонстрировали, кто настоящий хозяин на территории. В пятницу, 21 июля, на заседании правительства области было принято постановление, согласно которому оператором по твердым бытовым отходам (ТБО) в регионе станет екатеринбургский МУП «Спецавтобаза», а вовсе не «Ростех», как ожидалось ранее. Таким образом, заверяют интриганы, лоббисты города показали всесильной корпорации, что не намерены выпускать золотую жилу из своих рук. Чтобы построить и освоить инфраструктуру для работы с ТБО, «Спецавтобазе», конечно же, понадобятся деньги, из-за чего уже поднят вопрос о ее возможном акционировании. Кто купит долю в базе — вопрос, но для слухмейкеров очевидно, что это будет либо УГМК, либо иная компания, крепко аффилированная с администрацией Екатеринбурга.

В Алапаевске УФСБ проверяет дружбу депутата и прокурора

В Алапаевск из Екатеринбурга приехала оперативная группа УФСБ по Свердловской области проверить работу городского прокурора Александра Мухаева. Поводом к проверке послужили многочисленные жалобы от граждан на прокурора, поступившие в органы госбезопасности. Также чекисты проверят дружбу Мухаева с местным депутатом Сайгидом Билаловым. Согласно оперативной информации Билалов преподнес на день рождения прокурору в качестве подарка золотые запонки стоимостью несколько десятков тысяч рублей. Если информация подтвердится, то подарок будет трактоваться как взятка. Ведь согласно поправкам в ФЗ «О противодействии коррупции» от 2015 года «подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи рублей, либо стоимость которого чиновнику неизвестна, последний обязан передать в государственную или муниципальную собственность».

Екатеринбург стали использовать китайцы, чтобы летать в Европу

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Говорят, что в Кольцово за последнее время резко выросло число граждан Поднебесной, которые летают из Екатеринбурга. Особой популярностью пользуется рейс в Прагу — а уж оттуда китайцы летят в отпуск по всей Европе. «Им так гораздо дешевле и выгоднее, чем через Москву, — говорят наблюдатели. —Недавно летели из Чехии, примерно полсамолета — китайцы». Граждане этой же страны, как рассказывают некоторые отельеры, заняли все места в популярных у русских недорогих отелях в Карловых Варах и Марианске-Лазне. В отличие от русских, которые предпочитали ездить самостоятельно, китайцы не скупятся на дорогие экскурсионные программы, чем очень радуют европейцев.

В больнице Екатеринбурга человеку отпилили не ту ногу

Фото: depositphotos.com © URA.RU

На днях в одной из клиник Екатеринбурга произошел случай, о которых обычно рассказывают как об анекдотах, однако источник в медицинских кругах клянется, что это правда. Пациенту, который поступил в лечебницу с гангреной, отрезали не ту ногу. Называть номер больницы врачи не хотят, боясь опозорить своих коллег. Известно лишь, что инцидент произошел в государственной клинике, а не в частной. Также медики не очень склонны винить своих коллег: ногу, которую отрезали по ошибке, через некоторое время все равно пришлось бы ампутировать. «Просто поменяли очередность ампутации конечностей», — философски замечают эскулапы.

Слухи Челябинской области

В Челябинске ждут Сергея Степашина

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На будущей неделе в Челябинск приедет председатель наблюдательного совета Фонда реформирования ЖКХ Сергей Степашин. Вместе с губернатором Борисом Дубровским он будет вручать ключи от квартир в новом ЖК «Смолинский» переселенцам из ветхо-аварийного жилья. В резиденции визит Степашина расценили как знак, что область успешно справилась с поручением президента.

Дубровский встретил земляков в Бишкеке…

Говорят, в Бишкеке, где в эти дни находилась делегация Южного Урала, Борис Дубровский сделал одно характерное отклонение от маршрута. Воспользовавшись тем, что поединки по дзюдо закончились ранее отведенного времени, Дубровский направился в Воскресенский кафедральный собор, который в конце мая освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Говорят, что в разговоре с батюшкой выяснилось, что тот когда-то давно рассматривался на настоятеля храма в Копейске, но не сложилось. Вообще, земляков в Бишкеке встречалось немало. Были и те, кто служил в армии на территории Челябинской области, и те, кто многократно приезжал на Южный Урал в качестве туриста, и те, кто работал в Челябинской области в стройотрядах.

, и его не хотели отпускать

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев настойчиво просил Бориса Дубровского продлить Дни Челябинской области в Бишкеке еще на один день. Он хотел показать делегации Челябинской области возможности Иссык-Куля. И отпустил Дубровского только под обещание, что челябинский бизнес приедет на Иссык-Кульский экономический форум. Губернатору же надо было ехать в Астану, столицу Казахстана, на «Экспо», где он пробудет несколько дней.

Губернатор споткнулся на стенде РМК

Болтают, что на «Иннопроме» в Екатеринбурге Борис Дубровский, заходя на стенд Русской медной компании, споткнулся о какую-то ступень. Но удержался на ногах. Тут же появилась шутка, что, мол, для РМК это не самая лучшая примета. Глава региона, где Игорь Алтушкин собирается строить Томинский ГОК, запнулся о препятствие. Так что и с ГОКом не все ладно, несмотря на все уверения РМК.

Люди в погонах «зарылись» в дороги Юревича…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что силовики резко активизировали расследование уголовного дела по «откатам» с дорожного строительства, фигурантом которого стал экс-губернатор Михаил Юревич. Заново перепроверяют все тендеры, опрашивают заказчиков и исполнителей. Болтают, что для тех, кто трудился в этой сфере в период правления бывшего главы региона, стала уже привычной дорога и в здание на Васенко в Челябинске, где находится УФСБ, и в Екатеринбург, в четвертое следственное управление. По слухам, папок в уголовном деле становится все больше и больше.

… и готовятся выйти на особую статью

Все сходятся на том, что силовики, отрабатывая связи Юревича, готовятся к тому, чтобы возбудить уголовку по ст. 210 УК РФ (преступное сообщество). Под такую же статью в свое время подвели экс-главу республики Коми Вячеслава Гайзера, сделав его лидером ОПС, в которую входили чиновники и бизнесмены. Разница лишь в том, что Гайзер в СИЗО, а Юревич за границей. Но, болтают в кулуарах, столь тяжелая статья может усилить силовиков, когда те затребуют экстрадиции бывшего главы региона.

Новые фигуранты уже покинули страну

В кулуарах гадают, кто может войти в ОПС, которое якобы будут рисовать силовики для новой уголовки Михаила Юревича. Все уверены, что попадают предприниматели Александр Москалюк и Олег Бондарь, ныне проживающие в Израиле. Еще несколько бизнесменов и бывших чиновников укатили из России, опасаясь попасть под уголовку в отношении строительной компании «Грин парк». Что касается тех, кто остался в Челябинске и спокойно занимается своими делами, то им, по слухам, ничего особо не грозит. Все нужные показания на Юревича они уже дали, рассудив, что «ему уже все равно, а нам тут работать надо!». Впрочем, шепчутся в кабинетах, возможны и неприятные сюрпризы для тех, кто чувствует себя пока в безопасности, из числа некогда самых преданных соратников Юревича.

Смольников заговорил

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Наблюдатели отмечают, каких успехов достиг министр экономического развития региона Сергей Смольников в ораторском мастерстве. Публичные выступления Смольникова, прежде не блиставшего в риторике, стали более содержательными, эмоциональными и акцентированными. Одни говорят, что министр просто стал увереннее чувствовать себя в правительстве. Другие, что он берет уроки мастерства выступлений на публике.

Главе региона предлагают папки с жалобами, как у Путина

Чиновники всей страны отметили новый тренд от президента РФ Владимира Путина. Во время встречи с губернаторами он вручает им папки с жалобами от местных жителей. Стали поговаривать, что региональные власти начнут брать на вооружение такую практику во время посещения городов и районов. А пиарщики, открывшие сайт «Слуга74», заявляют, что на портал стекается столько жалоб и компромата, что они могут вычленить главные проблемы муниципалитетов и сделать такие же папочки, как у Путина. Реакция на такую инициативу пока не последовала. Но в резиденции четко дают понять: отдавать внутреннюю политику на аутсорсинг никто не собирается.

Аристов выступил против Алтушкина?

Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

Челябинские VIP ищут причины появления в группе «Ural1» в соцсети «ВКонтакте» сразу трех записей в поддержку движения СТОПГОК, которое борется с планами Русской медной компании Игоря Алтушкина по строительству Томинского ГОК под Челябинском. Эта группа была создана одноименным интернет-телеканалом. Он принадлежал местному олигарху Александру Аристову, владеющему ЧЭМК, «Ариантом» и другими активами. Несмотря на закрытие этого СМИ, группа в соцсетях насчитывает 8,5 тыс. участников и продолжает постить записи. Высказывались предположения, что Аристов по какой-то причине «передает привет» Алтушкину. Любители теорий заговоров искали причины ухудшения отношений двух олигархов. Однако в окружении Аристова признаются, что пиар-блок просто забросил группу. И там стали выкладывать посты все желающие. Потому появились такие записи. Ответственных за это наказали, а посты уже удалили.

Из-за «Содружества» рассорились два ведомства

Громкие скандалы, в которые ввязался одиозный профсоюз «Содружество», стали причиной ссоры между двумя силовыми ведомствами. Головные офисы этих ведомств находятся в Челябинске рядом, их разделяет улица Васенко. Каждое из ведомств считает, что профсоюз «крышуют» соседи, иначе бы лидеры «Содружества» не чувствовали себя столь вольготно в бизнес-конфликтах. Сейчас люди в погонах разбираются между собой, чтобы прийти к единому мнению и наконец покончить с «Содружеством» законными методами.

Ахримеева не пустили на Лубянку

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший глава управления ФСБ по Челябинской области Игорь Ахримеев недавно ездил в командировку в Москву от своего нового работодателя — екатеринбургского АО «НПО автоматики», где он возглавляет отдел по безопасности. Рассказывают, что экс-силовик хотел зайти на Лубянку и повидаться с бывшим начальством. Однако его не пустили. Злые языки говорят, что это был знак для Ахримеева. Чекисты якобы дали понять, что ему здесь не рады. Другие считают, что объяснение этому простое — нужного человека в тот момент не было на месте.

Тартаковский возвращается в политику

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Виктор Тартаковский возвращается из политического небытия. Несколько лет один из врагов экс-губернатора Михаила Юревича был персоной нон-грата и в полной информационной изоляции. В пятницу, 21 июля, во время уборки русла реки Миасс в Челябинске появились люди в футболках с надписью «Стройотряд Сергея Тартаковского». Это сын некогда известного в городе строителя. Говорят, Тартаковский-старший теперь будет двигать сына в политику по проторенной дорожке — через общественную организацию. Примечательно, что его стройотряд работал на набережной вместе с движением «Соцгород» депутата Госдумы Андрея Барышева. Раньше оба противника Юревича не пересекались ни по бизнесу, ни в общественной работе. Вероятно, Тартаковский считает перспективным сотрудничество с лидером «Соцгорда».

Бархатов «кошмарит» врагов Пашина

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат ЗСО Илья Бархатов написал запрос в прокуратуру Трехгорного с просьбой провести финансово-хозяйственную проверку муниципальной спортшколы по дзюдо. Надзорное ведомство запросило необходимые материалы. Как оказалось, это «обратка» от депутата Госдумы Виталия Пашина. Директор спортшколы Владимир Зайцев отсудил у него 5 млн рублей долга и устраивает кампанию в СМИ. Пашин сначала отбивался, а теперь и сам перешел в контратаку, считают наблюдатели. Странно только, что за члена ЛДПР Пашина вступился депутат от «Справедливой России» Бархатов, а не члены его фракции.

Васькову уже все равно

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что мэр Миасса Геннадий Васьков, пребывая в глубоком унынии от последних событий в городе, перестал скрывать свои связи с Владимиром Мурашкиным. Хотя от него и областные власти, и силовики жестко потребовали разорвать все контакты с предпринимателем, тесно связанным с «турбазовскими». Васьков требование не исполнил, так как стал встречаться с Мурашкиным на частных квартирах. К примеру, у Татьяны Иванниковой. Теперь Иванникова, попав под уголовку, ушла в тень. Васьков же на днях заявил, что едет на встречу с депутатами в округах, но его автомобиль несколько часов простоял возле знаменитой на весь город кофейни «Проспект», неофициальном «офисе турбазовских». Именно из этой кофейни в свое время увезли в наручниках одного из лидеров ОПГ Ралифа Фаизова. «Кажется, Васькову уже все равно, раз уже не стесняется таких связей», — говорят в городе.

Шоу от Алушкина

Озерский депутат Максим Алушкин, претендовавший на пост главы города, не прошел второй тур — его забраковали на итоговом заседании конкурсной комиссии. Болтают, что члены комиссии не собирались его откровенно «банить», чтобы не давать повода выставить себя оппозиционной жертвой. Да и шансов у Алушкина стать главой, даже если бы его кандидатуру вынесли на сессию, не было никаких. Но основной претендент Евгений Щербаков и Максим Ухтеров, даже будучи техническим кандидатом, добросовестно подготовили свои программы по развитию города. Алушкин же взял старую программу развития ПО «Маяк», за что его и забраковали. Добавил драйва и пикет, устроенный бабушками, сторонниками Алушкина, у стен мэрии. «Он у вас всегда такой?», — удивился один из членов комиссии, представитель Росатома. «Всегда…», — вздохнули местные.

Слухи Тюменской области

В «Югре» зависли капиталы тюменских чиновников

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В тюменской политтусовке сплетничают, что в «проблемном» банке «Югра» «зависли» деньги многих представителей тюменской элиты. Якобы среди вкладчиков кредитной организации — депутат Госдумы от Тюменской области и люди из высших эшелонов правительства региона. «„Югра“ заманивала випов спецпредложениями с высокой процентной ставкой, — шушукаются в правительстве региона. — И они держали в банке гораздо большие суммы, чем может компенсировать АСВ. Поэтому к проблемам с „Югрой“ подключили Генпрокуратуру, а у Эльвиры Набиуллиной могут возникнуть проблемы, если банк все-таки станет банкротом».

Петровских занялся строительством крематория

Рассказывают, что советник губернатора Тюменской области по безопасности Александр Петровских поставил под свой контроль весь бизнес охранных предприятий, сотрудники которых обеспечивают безопасность объектов здравоохранения и образования. «Сейчас Петровских намерен взять под контроль „силовиков“ и тему похорон в Тюмени, — судачат слухмейкеры. — Он активно ищет инвесторов для строительства в городе давно необходимого крематория».

Тобольский предприниматель хочет оставить Крым без троллейбусов

Говорят, что тобольский предприниматель Юрий Ронжин, которому Тюмень обязана установкой многочисленных чугунных столбов на «парадных» улицах, хочет ликвидировать троллейбусное сообщение в Крыму. «Ронжин и его фирма „Югор“ в свое время пролоббировали отказ Тюмени от использования троллейбусного транспорта, а на месте опор контактной электросети воздвигли свои опоры освещения, — говорят сплетники. — Сейчас Ронжин продвигает предложение ликвидировать троллейбусный маршрут между Симферополем и Ялтой, длина которого 94 километра, и получить подряд на установку вдоль дороги своих столбов».

Слухмейкеры говорят, что против этого проекта активно выступает глава республики Крым Александр Аксенов, поэтому Ронжин зачастил в Москву, продвигая свое предложение через тюменских лоббистов в федеральных органах власти.

Начальник областной ГИБДД упустил из рук бразды правления

Ходят слухи, что замначальника ГИБДД по Тюменской области Андрей Филинов сосредоточил в своих руках все важные вопросы работы госавтоинспекции. «Киселев (начальник областной ГИБДД — ред.) попал от Филинова в полную зависимость, через него проходят все вопросы вплоть до выдачи „блатных“ номеров», — шепчутся в полиции. Сплетники недоумевают, как Филинову удалось «отодвинуть» от принятия ключевых решений деятельного начальника ГИБДД.

Тюменский прокурор прикрывает передел рынка разливного пива

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По слухам, высокопоставленный сотрудник прокуратуры Тюменской области затеял передел тюменского рынка разливных напитков в пользу местной сети «Чешский дворик». «Гендиректор „Чешского дворика“ Александр Жуков на каждом углу рассказывает о своем высоком покровителе в областной прокуратуре, — удивляются слухачи. — В понедельник, 24 июля, пройдет совещание с участием бизнес-омбудсмена Ларисы Невидайло, представителем прокуратуры и „Дворика“. А вот мелкие предприниматели, торгующие пивом, туда не приглашены — видимо, их мнение никого больше не волнует».

Афанасьева заподозрили в лоббизме

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Рассказывают, что заместителю главы администрации Тюмени Максиму Афанасьеву грозят серьезные проблемы. Якобы чиновник серьезно «подставился», публично потребовав у организации ООО «Партнер», которая ремонтировала Центральную площадь Тюмени, использовать только тротуарную плитку завода ЖБИ-5. «Такой неприкрытый лоббизм уже привлек внимание федеральных контролирующих органов», — говорят слухмейкеры.

Заместитель главврача тобольской больницы попал под следствие

Тобольская облбольница стала центром скандала. Слухачи уверяют, что в последнее время туда зачастили следователи СКР. «Уже второй врач под уголовкой, первым попал травматолог Софронов, а теперь — сам заместитель главврача Александр Смоляренко!» — шепчутся злопыхатели. Сплетники говорят, что на Смоляренко возбудили дело о превышении должностных полномочий — за то, что заставил подчиненных подделать документы умершего пациента.

Тюменский ОНФ «остепеняется»

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Рассказывают, что тюменское руководство ОНФ вскоре может стать самым научно-титулованным в России. К кандидату социологических наук Евгению Семеняко, защитившему диссертацию 15 лет назад, и доктору педагогических наук Ольге Ройтблат, которая защищала свою работу в Санкт-Петербургском институте войск МВД, присоединится Александр Пересторонин, также готовящийся защитить кандидатскую диссертацию. «Научный вес сопредседателей тюменского отделения ОНФ мог бы быть еще больше, если бы „фронтовики“ своими действиями не спровоцировали уход из движения академика РАН во втором поколении Владимира Мельникова», — шепчутся слухачи.

У тюменского Технопарка большие технические проблемы

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Говорят, что руководству тюменского Технопарка, где на минувшей неделе прошел форум гражданских активистов «Сообщество», грозят проблемы из-за провала технической организации мероприятия. «На форуме не всем хватило места в главном зале, но наладить трансляцию в соседнее помещение организаторы не смогли, хотя их разделяет 15 метров, — удивляются слухмейкеры. — Активисты посидели и разошлись. Учитывая, что Технопарк — это в своем роде „лицо“ региона, вряд ли руководство области закроет глаза на такие ошибки».

Слухи ХМАО

«Югра» перейдет под управление ВГТРК

Среди журналистов ходят слухи, что главный медиарупор правительства, окружная телерадиокомпания «Югра», доживает свои последние деньки. Якобы кое-кто из высшего руководства региона придумал передать все активы ресурса в пользу филиала ВГТРК в ХМАО, телерадиокомпании «Югория». Более того, говорят сплетники, в необходимости подобного слияния даже удалось убедить губернатора Наталью Комарову.

«Ей просто сказали: зачем тратить миллионы денег на свой канал, когда можно решать те же самые задачи за счет „федералов“. Идея, надо сказать, заслуживает аплодисментов. Нынешние менеджеры „Югры“, лояльные прежним кураторам окружных медиа, теперь просто попадут под сокращение. Тамаре Емельяновне Сутягиной (директор ГТРК „Югория“) уже давно пора на пенсию. На ее место придет новый, „идеологически правильный“ руководитель», — болтают в курилках журналисты.

Из-за реформы ЛДПР видные югорские партийцы сдадут билеты…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По слухам, видные югорские либерал-демократы Игорь Винников, Андрей Миляев, Руслан Хузин в скором времени могут лишиться членства в ЛДПР. Поговаривают, что политики не переживут чистку партийный рядов, инициированную Москвой, по задумке которой, «соколы Жириновского» должны стать националистической партией интеллигенции. Причина — идейные разногласия. Указанные выше деятели вступили в партию ради решения своих меркантильных вопросов и никогда не разделяли идеологию организации. Теперь, как болтают слухачи, в ЛДПР таких не потерпят.

…, а Колодич окончательно испортил себе карму

Ровно по той же самой причине не идут дела у бизнесмена из Нефтеюганска Александра Колодича. Как говорят слухмейкеры, ЛДПР отказывается выдвигать политика на довыборы в региональный парламент. «Колодич трижды запятнал себя: сначала состоял в «Справедливой России», потому вступил в ОНФ и вдобавок участвовал в праймериз «Единой России».

В Белом доме ХМАО разочаровались в госмессенджере

Рассказывают, якобы тестирование госмессенджеров стало настоящей головной болью для югорских чиновников. Говорят, в ХМАО прислали настолько сырой продукт, что пользоваться им было крайне неудобно. «Приложение постоянно вылетало, иногда пропадали сообщения. Файлы могли не дойти. А ведь это еще лучший из всех прототипов. Явно требует доработки», — сокрушаются слухачи.

В Сургуте исчезла мода на ЗОЖ

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В кулуарах обсуждают новые тренды в сургутской администрации — по слухам, у чиновников перестало быть модным держать себя в хорошей физической форме или хотя бы посещать тренажерные залы. Говорят, этот тренд несколько лет назад появился благодаря возглавлявшим различные федерации единоборств вице-мэрам Владимиру Базарову, Алексею Сафиоллину и Александру Шатунову, которые покинули администрацию. Сплетники судачат, что члены новой команды мэрии пока что не проявляли себя в качестве активных любителей спорта.

Сургутян разочаровало «Яндекс.Такси»

Говорят, в Сургуте стали отказываться от сервиса «Яндекс.Такси». По слухам, пришедший недавно в ХМАО перевозчик стал заламывать цены на поездки. Первоначально «Яндекс» был самым дешевым такси в Сургуте, а сейчас якобы чуть ли не самым дорогим. В городе говорят, что извозчик доплачивал водителям по 200 рублей с поездки, а когда получил клиентскую базу, переложил это финансовое бремя на клиентов. «Поездка за 3 квартала может обойтись в 250 рублей — таких цен никогда не было. Думали, хоть Uber придет, а он взял и объединился с „Яндексом“», — сетуют слухачи.

Мэрию Нижневартовска одолели городские сумасшедшие

В кулуарах мэрии Нижневартовска обсуждают невероятное количество запросов. «Пишут все — партии, особенно ЛДПР и КПРФ стараются, сторонники Навального, городские сумасшедшие. Работать невозможно. Год нужен только для ответов на уже поступившие обращения. Доходит до смешного. Некоторые журналисты из желтых изданий прикидываются силовиками и требуют в срочном порядке предоставить служебную информацию», — поражаются сплетники. Рассказывают, якобы в мэрии сейчас планируют перенастроить работу с обращениями. Говорят, обсуждается создание определенного фильтра, через который будут проходить ответы на запросы.

Слухи ЯНАО

Глава Гыды нашел дополнительные голоса для выборов

Фото: сайт администрации Гыды

В селе Гыда придумали еще один способ сохранить на должности главу поселка Олега Шабалина. В коридорах сельской администрации поговаривают, что местные власти решили сделать временную регистрацию строителям, работающим сейчас в Гыде. «Их тут порядка 400 человек. Если им сделать временную прописку, они смогут прийти на выборы и проголосовать за того, кого нужно. Учитывая небольшое население села, этого будет вполне достаточно, чтобы Шабалин вырвался вперед», — утверждает инсайдер. Слух о том, что Олег Шабалин покинет пост главы поселка, возник после скандала в местной школе-интернате, где дети избили учителя.

В Новом Уренгое разбираются с заброшенными стройками…

Власти Нового Уренгоя переполошились из-за обращения родителей к федеральному омбудсмену Анне Кузнецовой. Обеспокоенные родители, напомним, просили защитить их детей и огородить несколько заброшенных строек в городе. Теперь в администрации ломают голову. Попытки разрешить ситуацию раньше уже предпринимались, но владелец объектов до сих пор не обеспечил их безопасность, несмотря на решение суда. Говорят, что в скором времени городские власти сами займутся безопасностью и подключат общественность, как это недавно сделали в Надыме после трагической гибели третьеклассника на заброшенном заводе.

…, а Костогриз вычисляет своих врагов

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Слухи об отставке мэра газовой столицы России Ивана Кострогриза оказались неподтвержденными. Инсайдеры уверены, что распустил их сам мэр. Таким образом он смотрит, кто начнет активность, и выявляет своих недоброжелателей. Отметим, что слухмейкеры уже не первый раз судачат об уходе чиновника с поста.

Городской бизнесмен наносит ответный удар

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В прессе появились негативные прогнозы развития магазинов «Магнит» в Новом Уренгое. Ретейлеру припомнили все скандалы и жалобы от покупателей. Торговая сеть заходит в газовую столицу на площади, ранее занимаемые «Анкором». Напомним, официально в «Анкоре» опровергают связь группы компаний и одноименной торговой сети, а следовательно, и учредителя компании Сергея Плешкова с продуктовыми магазинами. Однако наблюдатели считают, что негативные отзывы в публичном пространстве о «Магните» — это ответ «Анкора» на экспансию «Магнита».

Соколы Жириновского договорились о мандате в Лабытнанги…

На довыборах депутата городской думы города Лабытнанги стоит ожидать победы либерал-демократа Игоря Воробьева. Слухмейкеры сообщают, что несмотря на членство в оппозиционной партии этот человек все-таки ближе к власти и является ставленником главы администрации Марины Тресковой. Он, к слову, работает директором муниципального молодежного центра. Поэтому его победа на довыборах будет удобна всем — с ЛДПР рассчитаются за прошлогодний провал, когда ни один из их кандидатов не прошел в гордуму Лабытнанги, и власти города получат в думе оппозиционера, который не будет создавать проблем.

…и конфликтуют из-за депутатского кресла в Ноябрьске

Вакантное место депутата гордумы Ноябрьска по 22-му избирательному округу может достаться представителю либерал-демократов Рустэму Шарипову. Слухмейкеры говорят, что представителям партии удалось найти общий язык с местной властью и оппозиционера пустят в гордуму. Однако среди партийцев в городе назревает конфликт из-за того, что Вадим Маслов после прошлогоднего проигрыша и потасовки на избирательном участке в этот раз не был поддержан партией. Он, напомним, подал документы как самовыдвиженец и может подпортить избирательную кампанию однопартийцам.

Слухи Пермского края

«Уралкалий» саботирует выборы в Соликамске

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поговаривают, «Уралкалий», который должен был распространять агитационные материалы кандидата в губернаторы Максима Решетникова на большей части Соликамска, до сих пор не выполнил свои обязательства. Газеты и листовки должны были раздаваться на пикетах, но ни один пикет так и не был проведен. Слухачи говорят, что в небытие канули около 25 тысяч единиц агитматериалов. Между тем в северной части города — Боровске, где предвыборной кампанией занимается Соликамскбумпром, все газеты и листовки уже давно разнесены по подъездам местных жителей. «Таким образом на севере города осведомленность электората о Максиме Решетникове намного выше, чем в основной его части», — говорит источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее «URA.RU» писало, что на довыборах в городскую думу Соликамска появились несколько кандидатов с одинаковыми или похожими фамилиями. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что множество однофамильцев направил на выборы опять же «Уралкалий», чтобы отнять голоса. Наблюдатели говорят, что калийный гигант таким образом хочет дискредитировать администрацию города.

Советник губернатора ставит своего главврача

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По слухам, главврач городской больницы №2 имени Ф.Х. Граля Владимир Грязнов в скором времени покинет свой пост. На вакантное место, докладывают осведомители, должен прийти его заместитель Валерий Блинов, которого называют человеком Анатолия Зубарева — советника губернатора Пермского края по вопросам здравоохранения. Что интересно, Блинов уже имеет опыт управления крупными медучреждениями — в 2006 году (когда Зубарев был министром здравоохранения) он возглавил Пермскую краевую клиническую больницу. Во времена его руководства ПККБ произошел крупный скандал — в 2010 году больница получила намного меньше жидкого кислорода, чем указано в документах. По версии следствия, ущерб за оплату фиктивных поставок составил почти пять миллионов рублей. В 2013 году с Блиновым не продлили контракт — тогда минздрав возглавляла Анастасия Крутень.

Пермяков вновь атакуют «клоны»

По слухам, «пионер» клонирования управляющий компаний в Перми — УК «ТехКомфорт» (гендиректор — Анатолий Пешков) — готовит новый сюрприз горожанам. Якобы уже начался перевод домов в УК с аналогичным названием. Ранее в управление «ТехКомфорта» перешли дома «ТехКома», который в свою очередь получил их от «Техкома». По сути это одна и та же компания. Схема «клонирования» очень проста: жителей убеждают проголосовать за «новый договор» — дом уходит в управление «клону», а деньги жителей остаются у прежней компании.

Говорят, в очередной «ТехКомфорт» уже переименована УК «РЖС», которую до середины июля возглавлял родной брат Пешкова — Иван. Теперь руководителем обоих «ТехКомфортов» является Анатолий Пешков. По разговорам, он уже проводит собрания жителей с голосованием за «новый договор».

Примечательно, что, по данным «Т Плюс», именно УК «ТехКомфорт» является главным должником за теплоэнергию в Перми и входит в федеральный антирейтинг. Сумма долга — более 180 млн рублей. Главный вопрос теперь — позволят ли правоохранители, энергетики и администрация города провернуть очередное «клонирование», или же УК вновь сумеет уйти от ответственности.

Минстрой «прессует» застройщиков

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По слухам, у министра строительства и архитектуры Пермского края и местных крупных застройщиков назревает конфликт. Говорят, ведомство не подписывает акты ввода в эксплуатацию уже построенных зданий. «Минстрой требует от строительных компаний, чтобы они сначала построили социальное жилье», — говорит источник, знакомый с ситуацией. Проблема коснулась, в частности, ООО «Стройпанелькомплект», а также Пермского завода силикатных панелей, который возглавляет Николай Демкин, являющийся по совместительству секретарем пермского регионального отделения «Единой России».

В скандал с «золотой дорогой» для пермского депутата вмешается ОНФ

Пермские «фронтовики» намерены проверить информацию о том, что в Соликамском районе построят дорогу за 39 миллионов к деревне, где живет менее 20 человек. Что примечательно, в этой деревне находится гостиничный комплекс, принадлежащий депутату Соликамской гордумы Андрею Александрову. Скандал прогремел в пермских СМИ на этой неделе, и уже на следующей инспектировать «золотую» дорогу отправятся представители ОНФ. Они, кстати, заодно хотят проверить, в каком состоянии находятся дороги, ведущие к более крупным населенным пунктам Соликамского района.

Слухи Курганской области

На форуме зауральцев научат любить президента

На предстоящем форуме ЕР «Комфортная среда», который пройдет в Краснодаре 24 июля, как утверждают слухачи, большое внимание будет уделено предстоящим президентским выборам. И Курганской области, как одной из проблемных, по их ожиданиям, будет уделено особое внимание. «Это будет прямо-таки обучение, руководство к действию», — предрекают слухмейкеры.

Скандал в Шадринске переполошил власти

Фото: пресс-служба администрации города Шадринска

Скандал с невыплатой зарплат на шадринском телефонном заводе, по мнению сплетников, сильно перепугал зауральские власти. Он произошел сразу после заявления Путина об уральской «борзоте», поэтому были опасения, что последуют решительные выводы. Впрочем, похоже, ситуацию удалось урегулировать и в ближайшее время ждать обострения ситуации вряд ли стоит, считают сплетники.

Бычкова уговорили

Житель Екатеринбурга — директор ООО «УралТЭК» Леонид Бычков, который планировал идти в зауральскую думу самовыдвиженцем, передумал не просто так. Кто-то из слухачей считает, что его смогли уговорить не участвовать в выборах. Другие же уверены, что проблемы были чисто техническими — собранные подписи оказались недостоверными. «Думаем, мы его увидим на следующих выборах в думу», — предрекают сплетники.

Катайцы испугались гнева губернатора

После заявления главы Зауралья Алексея Кокорина, что он намерен лично вмешаться в конфликт катайских депутатов и главы города Валерия Черных, пошли сплетни, что противоборствующие стороны сразу поумерили свой пыл. «Достаточно одной отставки в Петухово (там мэр Евгений Дроздецкий ушел в отставку в знак протеста). Если начнутся распри, обстановку в области уже не удержать», — считают слухачи.

Дроздецкий хотел остаться

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Петухово Евгений Дроздецкий, как рассказывают сплетники, до последнего хотел остаться на своем посту. Даже когда он во всеуслышание объявил о своей отставке, по мнению слухмейкеров, он считал, что его популярность и политический вес станут основанием для уговоров со стороны областных властей. «Пошел ва-банк и просчитался», — резюмируют ситуацию слухачи.

Петухово может замерзнуть

Пока руководство Петуховского района погрязло в междоусобице, все острее встает вопрос с подготовкой к зиме. «Там и в прошлом году все работало на честном слове, чудом обошлось без происшествий. Если в этом серьезно не вложиться в модернизацию, чудеса закончатся, и начнется коммунальный коллапс», — предупреждают сплетники.

Камшилов решил поберечь нервы

Правозащитник-оппозиционер из Кургана Иван Камшилов, по рассказам слухмейкеров, так и не решился выдвигать свою кандидатуру в городскую думу. По словам слухачей, к уговорам приложили руку его конкуренты, и пожилой политик просто не захотел себе портить нервы.

Сын «серого кардинала» не будет работать

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сплетники считают, что сын вице-спикера зауральской думы Марата Исламова Артем не слишком настроен на продуктивную работу в городской думе, на довыборах в которую считается фаворитом. Слухачи припоминают его предыдущий опыт работы в подобных органах. «Он тогда обиделся на что-то и вообще перестал ходить на заседания думы. На второй срок его даже не предлагали», — напоминают злые языки.

Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер.