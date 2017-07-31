В Польше жители восстановили забытую могилу красноармейца

В Польше активисты вместе с городскими властями Карповича восстановили могилу красноармейца Зубова Д. А.
Памятник бойцу Красной Армии Зубову много лет находился в запустении. Накануне его восстановили неравнодушные жители Карповича вместе с властями города.
«Мы благодарны тем, кто стремится сохранить историческую память и проявляет заботу о воинских захоронениях и памятных местах», — заявил глава представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев.
Также он отметил, что вызывает беспокойство попытка Варшавы принизить роль Красной армии в освобождении Европы от фашистов, передает «Федеральное агентство новостей».