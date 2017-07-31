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31 июля 2017
Главные новости Москвы
22:30  31 июля 2017 5

В посольстве США раскритиковали Россию за высылку дипломатов

Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, флаг сша
Россию должны покинуть 755 американских дипломатовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В посольстве США в России назвали «ничем не обоснованным шагом» решение о сокращении штата американских дипломатов на территории РФ. Здесь отметили, что изменения могут сказаться на оперативности консульской деятельности.

«Решение президента России — ничем не обоснованный шаг, который вызывает сожаление, — процитировал американское посольство портал „Экономика сегодня“. — Вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности».

28 июля Москва выступила с заявлением, что к 1 сентября Вашингтон должен отослать из России 755 своих дипломатов, чтобы привести число работающих в посольствах и консульствах в России сотрудников в соответствие с числом российских дипломатов и техсотрудников в США. Таким образом число американских дипломатов в РФ должно сократиться до 455 человек.

Сергей Дианов
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