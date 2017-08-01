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10:23  01 августа 2017 0

В центре Челябинска начали массово сносить киоски с шаурмой. ФОТО

Незаконные ларьки самоликвидировались на Алом поле в центре ЧелябинскаФото: Facebook Николая Дейнеко

Киоски и павильоны с шаурмой, кофе и другими продуктами исчезли на Алом поле в центре Челябинска. Собственники сами убрали свои ларьки, не дожидаясь приезда бригад демонтажа, намеченного на утро вторника, 1 августа, сообщил «URA.RU» член рабочей группы по ликвидации незаконных нестационарных объектов Николай Дейнеко.

«На сегодня на 5 часов утра был назначен демонтаж. Когда сотрудники прибыли на место, киосков там не оказалось. Они самоликвидировались. По разработанному накануне плану сноса незаконных временных нестационарных объектов, демонтаж продолжится в Курчатовском районе», — отметил Дейнеко.

Собеседник подчеркнул, что в рамках инициированной губернатором Борисом Дубровским и мэром Челябинска Евгением Тефтелевым борьбы с незаконными киосками создано отдельное муниципальное казенное учреждение, которое будет заниматься только нестационарными объектами. В то же время действующая «Служба демонтажа» станет наводить порядок только на рынке автопарковок.

По планам властей, в Челябинске будет снесено более 600 киосков.

Сергей Леонов
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