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01 августа 2017
31 июля 2017
11:01  01 августа 2017 0

Опрос показал, что подавляющее большинство россиян счастливы

День металлурга. Мечел. Металлургический район. Челябинск., народ
Недовольны жизнью лишь около 15% респондентовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Не менее 84% россиян чувствуют себя счастливыми этим летом. Такие данные после очередного опроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Треть респондентов (33%) обрели свое счастье благодаря семье, для 22% счастье заключается в хорошем самочувствии родных и близких, пишет RT.

Согласно данным опроса, 10% недовольны своей жизнью из-за материальных проблем, еще по 5% приходится на безработицу и проблемы со здоровьем. Отметим, что рекордный уровень счастливых россиян с 1990 года (85%) зафиксирован в апреле 2017 года.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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