Крупный банк обратился к заемщикам с интересным предложением

14:10 01 августа 2017 0

Кредиты банка стали доступнее Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Запсибкомбанк уверенно держится в ТОП-40 рэнкинга* крупнейших банков России по кредитам физическим лицам. Потребительский кредит является одним из самых востребованных. Неудивительно — с помощью программ потребительского кредитования Запсибкомбанка вы можете сделать ремонт в квартире, подготовить детей к учебе в институте, стать владельцем автомобиля или совершить долгожданную крупную покупку. А если у вас есть потребительский кредит в другом банке — переводите этот кредит на выгодных условиях в Запсибкомбанк.

В рамках летней акции ставки стали еще лучше. Это отличный повод перестать копить и осуществить свою давнюю мечту!

К рассмотрению каждой заявки Запсибкомбанк подходит индивидуально, демонстрируя свое главное преимущество — наличие разнообразных программам потребительского кредитования (с обеспечением и без, сроках кредита) с учетом ваших целей и ситуации.

Потребительский кредит в Запсибкомбанке — это: сумма кредита — до 2 000 000 рублей; максимальный срок кредита — до 7 лет; ставка — от 12,4% годовых; доступно досрочное погашение кредита без ограничений; специальная программа для пенсионеров.

«Изменение условий по кредитованию стало еще одним шагом навстречу нашим клиентам и затронуло не только клиентов, которые являются держателями зарплатных карт или имеют положительную кредитную историю в Запсибкомбанке, но и будущих клиентов, которые работают в бюджетных или аккредитованных** организациях. Кроме того, если у вас есть один или несколько кредитов, взятых в других банках, и вы исправно обслуживаете свои кредиты, но хотите уменьшить платеж, то можете воспользоваться популярной сейчас программой в Запсибкомбанке — потребительский кредит на рефинансирование. Есть возможность объединить до пяти действующих кредитов в разных банках. Тем самым вы улучшаете текущие условия по кредитам — сокращаете свои расходы на их погашение и оплачиваете все платежи по кредитам в одном банке и в один день. Хочу заметить, что летняя акция распространяется и на ставки по ипотечным кредитам, которые мы также обновили», — рассказал директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Для оформления потребительского кредита можно оставить заявку на сайте банка или обратиться в ближайший к вам офис, где вам помогут подобрать основные параметры кредита и рассчитать примерный график платежей.

* по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» на 01.07.2017 г.

** Узнать, аккредитовано ли ваше предприятие, можно на сайте или в любом офисе банка.

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