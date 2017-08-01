{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 августа 2017
14:10  01 августа 2017 0

Крупный банк обратился к заемщикам с интересным предложением

Таблички и дома. Ханты-Мансийск, запсибкомбанк
Кредиты банка стали доступнееФото: Александр Елизаров © URA.RU

Запсибкомбанк уверенно держится в ТОП-40 рэнкинга* крупнейших банков России по кредитам физическим лицам. Потребительский кредит является одним из самых востребованных. Неудивительно — с помощью программ потребительского кредитования Запсибкомбанка вы можете сделать ремонт в квартире, подготовить детей к учебе в институте, стать владельцем автомобиля или совершить долгожданную крупную покупку. А если у вас есть потребительский кредит в другом банке — переводите этот кредит на выгодных условиях в Запсибкомбанк.

В рамках летней акции ставки стали еще лучше. Это отличный повод перестать копить и осуществить свою давнюю мечту!

К рассмотрению каждой заявки Запсибкомбанк подходит индивидуально, демонстрируя свое главное преимущество — наличие разнообразных программам потребительского кредитования (с обеспечением и без, сроках кредита) с учетом ваших целей и ситуации.

Потребительский кредит в Запсибкомбанке — это: сумма кредита — до 2 000 000 рублей; максимальный срок кредита — до 7 лет; ставка — от 12,4% годовых; доступно досрочное погашение кредита без ограничений; специальная программа для пенсионеров.

«Изменение условий по кредитованию стало еще одним шагом навстречу нашим клиентам и затронуло не только клиентов, которые являются держателями зарплатных карт или имеют положительную кредитную историю в Запсибкомбанке, но и будущих клиентов, которые работают в бюджетных или аккредитованных** организациях. Кроме того, если у вас есть один или несколько кредитов, взятых в других банках, и вы исправно обслуживаете свои кредиты, но хотите уменьшить платеж, то можете воспользоваться популярной сейчас программой в Запсибкомбанке — потребительский кредит на рефинансирование. Есть возможность объединить до пяти действующих кредитов в разных банках. Тем самым вы улучшаете текущие условия по кредитам — сокращаете свои расходы на их погашение и оплачиваете все платежи по кредитам в одном банке и в один день. Хочу заметить, что летняя акция распространяется и на ставки по ипотечным кредитам, которые мы также обновили», — рассказал директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Для оформления потребительского кредита можно оставить заявку на сайте банка или обратиться в ближайший к вам офис, где вам помогут подобрать основные параметры кредита и рассчитать примерный график платежей.

* по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» на 01.07.2017 г.

** Узнать, аккредитовано ли ваше предприятие, можно на сайте или в любом офисе банка.

На правах рекламы

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров