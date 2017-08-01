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01 августа 2017
14:38  01 августа 2017 0

Протоиерей Чаплин призвал отлучить от церкви создателей «Матильды», Путина и Медведева

Всеволод Чаплин. Москва, чаплин всесолод
Чаплин поддержал призывы изгнать создателей и защитников «Матильды»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Священник РПЦ Всеволод Чаплин заявил, что в случае выхода в прокат скандального фильма «Матильда», его создатели и защитники должны быть отлучены от церкви и преданы анафеме [отлучение от общения с верующими, изгнание — открытые источники]. С таким заявлением выступил Совет православной патриотической общественности, которое на своей странице в Facebook процитировал протоиерей.

Примечательно, что ранее за режиссера и его киноленту заступились президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Общественное движение в своем заявлении в качестве аргументов приводит церковные писания, говорят об искажении жизни святых и «воспламенения нечистых удовольствий», присутствующих в нашумевшей киноленте. Также православные общественники цитируют Иисуса Христоса и делают вывод, что «в случае выхода фильма „Матильда“ в прокат его создатели, прежде всего заблудший раб Божий Алексей Учитель, и лица, защищающие или оправдывающие этот фильм, должны быть отлучены от Церкви Христовой и преданы анафеме. Того же достойны организаторы производства и финансирования фильма».

Фильм режиссера Алексея Учителя рассказывает о любовных отношениях последнего императора России Николая II и балерины Матильды Кшесинской и вызвал широкий общественный резонанс с участием первых лиц государства.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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