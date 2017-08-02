Российский пилот Константин Ярошенко пригласил журналистов The Guardian навестить его в американской тюрьме и провести независимое расследование. Как уточняет «Федеральное агентство новостей» поводом для этого стал материал, опубликованный британским изданием более двух лет назад. В нем рассказывалось о Ярошенко и агентах спецслужб США, раскрывших сеть наркоторговцев.
Ярошенко сетует, что журналисты не связались ни с ним, ни с российскими правоохранительными органами — и дали однобокую версию произошедшего. «Я был бы рад, если бы вы или другой журналист The Guardian посетили меня в тюрьме, чтобы я мог всё подробно рассказать. И если бы вы посетили мою семью в Ростове (я лично официально приглашаю, чтобы вы всё лично посмотрели и разобрались) — моя дочь владеет английским языком», — цитирует Life слова российского пилота.
Приговор Ярошенко, напоминает «Экономика сегодня», был вынесен в США осенью 2011 года. Американский суд приговорил его к 20 годам лишения свободы, сочтя виновным в перевозке крупной партии наркотиков.
Ранее летчик направил обращение президенту Дональду Трампу — со своей стороны его поддержала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.