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02 августа 2017
Главные новости Москвы
12:35  02 августа 2017 2

Дешевизна и плохая погода дома: российские туристы «оккупировали» Турцию

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, море, туристы, пляж, турция, жара, купание в море
Самыми популярными турецкими курортами у россиян остаются Кемер и БелекФото: depositphotos.com

За июль 2017 года турецкие курорты в районе Антальи приняли почти 685 тысяч российских туристов. Всего же с начала года в Турцию на отдых слетали 2 млн россиян.

Как сообщают «Ведомости», по количеству туристов Россия далеко опередила Германию и Украину, чьи граждане также предпочитают отдых в Турции. Доля россиян в общем турпотоке составляет 38,5%, немцев — 15,9%, украинцев — 8,1%.

Популярными курортами у граждан России в Анталье остается Кемер (отель «4—5 звезд» на неделю по системе «все включено» обходится в среднем на человека в 42 000 рублей), также пользуются спросом бюджетные туры в Аланию. Кроме того, спрос на теплую Турцию подстегнуло необычно холодное российское лето.

По оценке экспертов издания, к концу 2017 года количество россиян, отдохнувших в Турции, может превысить 3,5 млн человек.

Наталья Володина
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