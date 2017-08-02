За июль 2017 года турецкие курорты в районе Антальи приняли почти 685 тысяч российских туристов. Всего же с начала года в Турцию на отдых слетали 2 млн россиян.
Как сообщают «Ведомости», по количеству туристов Россия далеко опередила Германию и Украину, чьи граждане также предпочитают отдых в Турции. Доля россиян в общем турпотоке составляет 38,5%, немцев — 15,9%, украинцев — 8,1%.
Популярными курортами у граждан России в Анталье остается Кемер (отель «4—5 звезд» на неделю по системе «все включено» обходится в среднем на человека в 42 000 рублей), также пользуются спросом бюджетные туры в Аланию. Кроме того, спрос на теплую Турцию подстегнуло необычно холодное российское лето.
По оценке экспертов издания, к концу 2017 года количество россиян, отдохнувших в Турции, может превысить 3,5 млн человек.