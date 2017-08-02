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Главные новости Пермского края
15:10  02 августа 2017 0

В Перми расторгли договор застройки берега реки Мулянки. Общественники празднуют победу, застройщик подает в суд

Компания уже начала вырубку деревьев на берегу Мулянки, но у нее отобрали участок землиИА "Перископ"

Мэрия Перми расторгла договор аренды с компанией «Каменный цветок», которая намеревалась возвести магазин промтоваров на самом берегу реки Мулянки. Защитники малой реки сочли это успехом, добиться которого помогла широкая огласка. Застройщик, в свою очередь, намерен судиться с городскими властями.

Земельный участок по адресу улица Куфонина, 8, входит в зону религиозных объектов ЦС-4. В данный момент он находится в аренде у компании «Каменный цветок», которая запросила у мэрии разрешение на строительство там магазина промышленных товаров. На тот момент зонирование ЦС-4 позволяло строить на подобных участках магазины, однако разрешение на капитальное строительство городские власти не давали. При этом застройщик все же вел строительные работы на этом участке: по словам общественника Андрея Дерюшева, компания вырубила деревья и начала обсыпку берега грунтом. В конце ноября 2016 года из градостроительных регламентов территориальной зоны религиозных объектов был исключен вид разрешенного использования «магазины», в связи с чем департамент земельных отношений ведет работу по расторжению договора с «Каменным цветком», рассказали «URA.RU» в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми. Сам застройщик эту информацию подтвердил. «Мы намерены через суд требовать компенсацию издержек с администрации Перми», — сообщил «URA.RU» генеральный директор «Каменного цветка» Игорь Черных.

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«Это успех! — считает активист Андрей Дерюшев, который защищает берег Мулянки от застройки. — Мы совместными усилиями смогли добиться расторжения с одной из строительных компаний, и, если будем продолжать, то добьемся расторжения договора и с другой». Сейчас еще часть земли на берегу малой реки по адресу Куфонина, 5, находится в аренде в компании «Интер-Инвест-Строй», которая входит в строительную группу «Развитие». Застройщик планирует возвести там спортивно-гостиничный комплекс. Андрей Дерюшев, в свою очередь, предлагает перевести участок в территорию общего пользования и оборудовать там пляж для инвалидов, байдарочную станцию, сквер с беговыми и велодорожками.

«Мы разговаривали с основательницей Сада Соловьев Надеждой Баглей, которая борется с застройкой малой реки Уинки в микрорайоне Садовый. Она предлагает составить своеобразную эко-тропу — большой велосипедный маршрут, который проходил бы по облагороженным долинам малых рек. Сюда же она предлагает включить и берег Мулянки. Сейчас мы работаем над проектом большой рекреационной зоны, который хотим представить врио губернатору Пермского края Максиму Решетникову», — рассказал Дерюшев «URA.RU».

Анна Белкина
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