Нетрезвый мужчина напал на корреспондента телекомпании НТВ Никиту Развозжаева во время прямого включения из парка Горького в Москве. Там служившие в ВДВ в среду, 2 августа, отмечают свой профессиональный праздник.
Хулиган, который, по-видимому, ранее служил в десантный войсках, появился в кадре и начал выкрикивать нецензурные выражения. Журналист обратился к нему с просьбой: «Помолчите, пожалуйста», после чего получил удар кулаком в лицо. «Ты будешь со мной так разговаривать!», — кричал хулиган. Репортаж пришлось прервать.
По информации НТВ, после этого напавший на корреспондента мужчина убежал, но вскоре был задержан.