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02 августа 2017
Главные новости Москвы
16:21  02 августа 2017 0

Пьяный десантник избил журналиста НТВ в прямом эфире. ВИДЕО

День ВДВ в Челябинске, татуировка, десантники вдв, парашютисты
После нападения пьяного десантника репортаж пришлось прерватьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нетрезвый мужчина напал на корреспондента телекомпании НТВ Никиту Развозжаева во время прямого включения из парка Горького в Москве. Там служившие в ВДВ в среду, 2 августа, отмечают свой профессиональный праздник.

Хулиган, который, по-видимому, ранее служил в десантный войсках, появился в кадре и начал выкрикивать нецензурные выражения. Журналист обратился к нему с просьбой: «Помолчите, пожалуйста», после чего получил удар кулаком в лицо. «Ты будешь со мной так разговаривать!», — кричал хулиган. Репортаж пришлось прервать.

По информации НТВ, после этого напавший на корреспондента мужчина убежал, но вскоре был задержан.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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