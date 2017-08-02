В полицейский участок доставили хулигана, который ударил кулаком по лицу корреспондента НТВ Никиту Развозжаева во время прямого включения из парка Горького, где традиционно отмечают свой праздник бойцы ВДВ. В соцсетях между тем строят предположения, кем на самом деле является задержанный.
«Напавший на корреспондента НТВ задержан, он не имеет отношения к ВДВ»; «Прикольно будет, если выяснят, что чувак в майке „оплот“, на самом деле, ЛИБЕРАЛ И СМОТРЕЛ ФИЛЬМ ПРО ДИМОНА!»; «Скажут, что ВДВшник не настоящий, что у него украинский паспорт или вообще скажут, что это работник дипмиссии США, которого не успели выслать», — предполагают пользователи соцсетей.
Как пишет телеканал РЕН ТВ, задержанного доставили в отдел для дачи показаний. Как выяснили правоохранители, к ВДВ пьяный хулиган действительно не имеет никакого отношения.
Между тем, Никита Развожаев рассказал журналистам, что во время прямого включения не сразу заметил дебошира, так как тот подошел к нему сбоку. «Это неординарный случай: я вышел в прямой эфир. Хотел рассказать о 87-й годовщине празднования Дня ВДВ, — отметил пострадавший. — Я попросил его замолчать, а он налетел с кулаками и криками: „Как ты можешь мне тут указывать?“».
Журналист подчеркнул, что теперь дебоширом займутся правоохранительные органы.