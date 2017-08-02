Следственный комитет отреагировал на публикацию «URA.RU» о полугодовалом малыше, которого врачи в Кургане долечили до двух остановок сердца и поражения головного мозга. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность», сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе регионального управления СКР.
По версии следствия, врачи областной больницу имени Красного Креста выявили у шестимесячного Андрея заболевание, но неверно выбранная тактика лечения привела к поражению головного мозга ребенка.
«В настоящее время следователями и следователями — криминалистами регионального СК России устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Допрошены родители потерпевшего, медицинский персонал, осуществлявший наблюдение и лечение ребенка, а также главврач медицинского учреждения, изъята медицинская документация в целях установления степени вреда здоровья, причинного ребенку и назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Кроме этого, в департамент здравоохранения Курганской области направлено поручение о проведении проверки на предмет качества оказанной медицинской помощи мальчику», — уточнили в ведомстве.
Трагическую историю «URA.RU» рассказали родители малыша. По их мнению, врачи лечили ребенку почки сильными гормональными препаратами, что привело к двум остановкам сердца и отеку мозга. Ребенка с инвалидностью выписали домой и теперь отказываются направлять на реабилитацию.